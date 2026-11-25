Extremadura contaba con 1.055.980 personas censadas a fecha 1 de enero de 2026, lo que supone 2.635 personas más que a comienzos de 2025, según el Censo de Población que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, por provincias, Badajoz incrementó su población en 1.576 personas, pasando de las 665.155 del 1 de enero de 2025 a las 666.731 de 2026, mientras que la de Cáceres pasó de 388.190 a 389.245 personas.

En cuanto a los principales municipios, todos ganaron población a excepción de Coria y Trujillo, donde descendió ligeramente.

Así, en Badajoz, donde había censadas 151.750 personas frente a las 150.870 de 2025; Mérida, con 60.871 (60.319 en 2025); Don Benito, 38.475 frente a 38.009; Villanueva de la Serena, 25.805 frente a 28.571, o Almendralejo, 34.869 frente a 34.544.

En Cáceres ciudad había censadas 97.693 personas en 2026 frente a las 96.598 de 2025; en Plasencia a las 97.693; en Plasencia, 40.510 frente a 40.224; en Navalmoral de la Mata, 17.489 frente a 17.297; Trujillo, 8.653 censados frente a 8.660, y Coria, 11.928 frente a los 12.004 de 2025.