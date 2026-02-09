Extremadura desactiva el Platercaex, mantiene la situación operativa 1 del Inuncaex y los evacuados comienzan a regresar a sus casas

ALERTAS

La Junta desactivaba ayer el Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad, el Platercaex, aunque eso sí mantiene la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la región, el Inuncaex.

EVACUACIONES

En cuanto a las evacuaciones, decaía el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Sagrajas y Novelda. Comenzaban a regresar a sus casas los habitantes de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa en Badajoz, mientras se mantenían las evacuaciones en Burguillos del Cerro; en las viviendas unifamiliares del camino de Rincón de Caya, en la urbanización La Isleta, en Coria, y las casas aisladas de Mengabril y Medellín. También fue acordado en la reunión del CECOP, el retorno de los vulnerables que están en la residencia Hernando de Soto de Jerez de los Caballeros.

CENTROS EDUCATIVOS

Por otro lado, las clases escolares se retomarán con normalidad este lunes en Extremadura, aunque hay dos rutas escolares afectadas por desprendimientos. En concreto, se trata de la carretera la CC-425 en Navezuelas, y la CC-223 en Hervás, ambas en la provincia de Cáceres, que afectan a dos rutas de transporte escolar que discurren por esas vías, mientras que en la provincia de Badajoz no hay rutas escolares afectadas.

CARRETERAS

Así, y en carreteras, al menos catorce vías se encuentra aún afectadas en la región. Entre ellas, en la provincia de Badajoz, la BA-022, de Badajoz a Villalba de los Barros; la BA-074, de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca; la BA-139, en Táliga, la BA-142, de Valdetorres, así como el acceso a Gévora por la A-5.

Por su parte, en la provincia de Cáceres, el temporal mantiene cortadas al tráfico la CC-146 en Zarza la Mayor; la CC-224, en Hervás. la CC-225, de La Garganta al límite con Salamanca, y la CC-241, de Piornal a Pasarón. También la carretera de Garganta a Piornal, Pico Villuercas y la EX-106 de Miajadas a Don Benito.

CAUDALES, PRESAS Y EMBALSES

Sobre la situación de presas y embalses, informarles que un total de veintidós estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana superan el umbral de aviso hidrológico rojo e igual número se encuentran aliviando agua en estos momentos. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo cuenta con 5 estaciones que superan el umbral de aviso rojo en Extremadura, mientras que son once las presas de la demarcación que están desembalsando en la provincia de Cáceres.

INCIDENCIAS

El 112 Extremadura ha gestionado un total de 2.974 llamadas desde la llegada de la borrasca Marta a su paso por la región, así como 612 incidentes, de los cuales 177 relacionados directamente con el temporal.

Así, un grupo de siete personas tuvo que ser rescatado ayer domingo por efectivos de la Guardia Civil, equipos acuáticos de Cruz Roja y bomberos de la Diputación de Badajoz, tras quedar atrapados en la finca de La Piñuela próxima a La Garrovilla. Los rescatados, habían accedido a la referida finca, pese a que estaba desaconsejado hacerlo por el riesgo de subida del agua en la zona. Posteriormente, los afectados han quedado incomunicados, teniendo que ser auxiliados.

Por otro lado, efectivos de la Guardia Civil auxiliaban, en la tarde del sábado, a tres personas que habían quedado atrapadas con su vehículo en la nieve, a la altura del Puerto de Honduras, al que habían accedido sin cadenas, cuyo uso era obligatorio.

Y por último, alrededor de un centenar de ovejas que permanecían aisladas desde hace seis días, sin comida y con riesgo de verse afectadas por la crecida del río Guadiana cerca de la localidad pacense de arroyo de San Serván fueron rescatadas este domingo, por equipos acuáticos de Cruz Roja Extremadura, que ha movilizado varias embarcaciones, así como efectivos de la Guardia Civil y del cuerpo de bomberos.