Extremadura activa el INUNCAEX en situación operativa 0 y suspende las clases este miércoles por la Borrasca Joseph

La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma, el INUNCAEX en situación operativa 0, ante los riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes debido al paso de la Borrasca Joseph.

ALERTAS ACTIVAS

Para este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora. Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros. Mañana no habrá ya alertas en la región. En la provincia de Badajoz, según informa la AEMET las alertas estarán activas hasta las 3 de la tarde, en Cáceres, hasta las 6.

Hasta las nueve de la noche de ayer, el Centro 112 Extremadura ha gestionado 80 incidentes relacionados con la borrasca.

CARRETERAS

En estos momentos, permanecen cerradas las siguientes carreteras: CC-437 Pico Villuercas; la CC-146 Zarza la Mayor sobre río Erjas; la BA-074 de Granja de Torrehermosa al límite de provincia; y la EX112 entre los pk 0 y 22.

EMBALSES

Además, según datos proporcionados por el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Guadiana se encuentran en nivel rojo debido a la altura de su lámina de agua los siguientes ríos y arroyos: río Zújar en Guadamatilla; el río Siruela en la Serena; el río Búrdalo a la altura de Santa Amalia; el rio Aljucén, a su paso por Aljucén; el rio Entrín a la altura de Lobón; el arroyo Lorianilla en Montijo; el Rivera de la Albuera y el río Gévora a la altura de Valdebótoa.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Tajo se encuentran en nivel rojo debido a la altura de su lámina de agua, el rio Salor a la altura de Membrío y el rio Alagón a su paso por Coria.

El 112 Extremadura recomienda circular por las carreteras extremando al máximo la precaución, evitando los desplazamientos innecesarios, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. La Dirección del Plan INUNCAEX insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. En caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112.

CLASES SUSPENDIDAS

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha suspendido las clases el miércoles 28 de enero, en horario de mañana, en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas. Algo que la Consejería comunicó ayer a los centros extremeños y alumnos a través de la plataforma Rayuela y diversas comunicaciones.