Cientos de personas viven el estreno de 'Almaraz no cierres', la canción de un grupo de empleados a favor de la central

El Teatro del Mercado y la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata han sido el escenario del concierto de presentación de 'Almaraz no cierres', la canción creada e interpretada por varios trabajadores de la propia central nuclear que pretende convertirse en un himno del movimiento ciudadano a favor de la continuidad de la instalación.

Cientos de personas han llenado el aforo para esta puesta en escena organizada por la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', a la que han acudido vecinos, representantes del tejido social y cultural de la comarca, trabajadores de la central y personas llegadas de distintos puntos de Extremadura. La cita ha combinado música y un mensaje en defensa del empleo, la cohesión territorial y una transición energética "justa".

La canción 'Almaraz no cierres' nace desde dentro de la central y pone voz a una "preocupación compartida" por toda la comarca: el impacto que tendría el cierre de la central sobre el empleo -alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos dependen de ella-, la economía local, pues genera más del 5% del PIB regional, y el equilibrio del sistema eléctrico nacional, al tratarse de una instalación que suministra energía a cerca de cuatro millones de hogares de toda España, señalan desde la plataforma.

"Esta canción nace de la incertidumbre que sentimos como trabajadores y como vecinos", señala Ángel Pajares, trabajador de la Central Nuclear de Almaraz y uno de los compositores e intérpretes de 'Almaraz no cierres'.

Una idea en la que ahondó Juan Antonio Durán, también trabajador de la central y músico, quien subraya que es una canción hecha "desde el corazón de la comarca". Para Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, la música se convierte aquí en una "herramienta de movilización social y de defensa del territorio". "Esta canción no es solo una protesta, es una declaración de amor a nuestra tierra y una llamada a la responsabilidad".

El espectáculo musical estuvo animado por el artista local Rául Gómez (Gorrilla) y contó también con la actuación de Hotel París. El público acompañó el estreno con una respuesta cálida y participativa, coreando el estribillo y convirtiendo el teatro en un espacio de expresión colectiva.