PROTESTAS

Unos 700 agricultores y seis tractores de Extremadura participarán en la manifestación en Madrid contra Mercosur

Se sumarán a las protestas la Plataforma Extremeña del Arroz, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, la Asociación en Defensa del campo Extremeño (Aspcex) y La Unión.

Redacción

Extremadura |

Unos 700 agricultores y seis tractores de Extremadura participarán en la manifestación en Madrid contra Mercosur
Unos 700 agricultores y seis tractores de Extremadura participarán en la manifestación en Madrid contra Mercosur | Agencia EFE

Unos 700 agricultores y seis tractores de Extremadura participarán este miércoles, día 11, en Madrid, en la manifestación contra el acuerdo con Mercosur, la propuesta de Reforma de la PAC presentada por la Comisión Europea y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

De esta forma, la Plataforma Extremeña del Arroz, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, la Asociación en Defensa del campo Extremeño (Aspcex) y La Unión han comunicado este lunes su apoyo y asistencia a la manifestación convocada en la capital de España.

Dichas asociaciones han mostrado en rueda de prensa su compromiso con los agricultores y ganaderos extremeños y han criticado el "abandono" de los políticos al sector agrario, además de "utilizar constantemente" a este sector como "moneda de cambio en los acuerdos comerciales que se están firmando".

"Todos entendemos que si en este año que se tiene que ratificar el acuerdo con Mercosur y aprobar el reglamento de reforma de la PAC, los agricultores no somos capaces de cambiar el rumbo de los mismos, hay muchos cultivos que van a tener que ser abandonados por falta de rentabilidad, el arroz, los cereales, el tabaco, las producciones ganaderas etc. Por este motivo ahora más que nunca agricultores y ganaderos tenemos que unir nuestras fuerzas con independencia de las siglas de las distintas asociaciones", ha informado La Unión en nota de prensa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer