Más de un centenar de especialistas de 16 países se darán cita de este este miércoles, 25 de noviembre, y hasta el sábado en el XXIII Congreso Internacional sobre Bronces Antiguos que se celebrará en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Este congreso está considerado como uno de los principales foros internacionales dedicados a los bronces antiguos, que reuirá en la capital extremeña a los principales especialistas del mundo para debatir los avances recientes en investigación, conservación y museografía de estos materiales.

La elección de Mérida fue aprobada por unanimidad del Comité Científico durante el XXII Congreso Internacional sobre Bronces Antiguos, que tuvo lugar en Atenas en 2024.

Según señala el museo en nota de prensa, la celebración de este XXIII Congreso coincide con dos "hitos especialmente relevantes" para el Museo Romano de Mérida, como son or un lado, la apertura de las nuevas instalaciones del edificio ampliado y reformado por Rafael Moneo, y por otro, con la exposición temporal 'A la sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania', la mayor que se celebra en España desde 1990.

Esta exposición se puede visitar en la nueva sala de exposiciones temporales del museo hasta el 31 de marzo de 2027, por lo que los especialistas más destacados en la materia tendrán la posibilidad de contemplar las mejores piezas de la península ibérica.

Cabe destacar que está previsto que el Congreso Internacional sobre Bronces Antiguos cuente con la participación de más de un centenar de investigadores, que presentarán los resultados de sus trabajos más recientes a través de 69 conferencias y comunicaciones científicas y 34 pósteres académicos.

El programa reunirá a especialistas procedentes de algunas de las principales instituciones museísticas y académicas internacionales entre las que se encuentran el Museo del Louvre, el J. Paul Getty Museum, el Museo del Hermitage, el Instituto Arqueológico Alemán o la University of Southern California.

Más de la mitad de los expertos que participan en el Congreso proceden de fuera de España, con representación de 16 países, entre los que se encuentran los más cercanos culturalmente a España y su pasado romano, como Portugal, Italia o Francia, así como otros países como Reino Unido, Alemania, Polonia, Suiza, Grecia, Albania, Turquía o Estados Unidos.

Además, el programa se completará con una visita técnica a algunos de los principales yacimientos arqueológicos de la provincia de Badajoz, como el Teatro Romano de Medellín, la antigua colonia Metellinum, Cancho Roano en Zalamea de la Serena y el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

La organización corre a cargo del Museo, la Asociación de Amigos del Museo Romano y la Fundación de Estudios Romanos con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida.