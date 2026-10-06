El evento 'Badajoz baila contra el cáncer de mama' se celebrará el 24 de octubre para concienciar sobre esta enfermedad

El evento 'Badajoz baila contra el cáncer de mama' se celebrará el próximo sábado 24 de octubre en la Plaza de Conquistadores de la capital pacense, para concienciar sobre esta enfermedad, de la que cada año se detectan 800 nuevos casos en la región.

La Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz organiza este evento, que ha sido presentado este lunes en la capital pacense por el presidente de esta asociación, Ángel Mendiano, y la gerente del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura, María Navarro.

En su intervención, Miguel Ángel Mendiano, ha explicado que con este evento el público disfrutará durante una hora y media de "una sesión dinámica e inclusiva donde cinco instructores se irán alternando en el escenario", que supondrá "un auténtico recorrido" por los mejores ritmos latinos -salsa, merengue, bachata, reguetón y cumbia- "combinando coreografías accesibles, trabajo cardiovascular y, sobre todo, una enorme dosis de diversión y buen rollo".

Además, ha dejado claro que no importan la edad ni el nivel de condición física ya que "esta actividad está pensada para que toda la comunidad se mueva, disfrute y una su voz y su esfuerzo por una gran causa".

La inscripción tiene un precio de ocho euros e incluye la masterclass de baile, camiseta, agua y participación en un sorteo de regalos, y duede realizarse por internet, a través del código QR del cartel, o presencialmente, hasta el 23 de octubre, en la sede de la Asociación, situada en la plaza de Portugal, según informa la AECC en nota de prensa.

"Queremos que sea una mañana participativa, en la que podamos disfrutar del baile y compartir un compromiso con las personas afectadas por el cáncer de mama", ha señalado el presidente de la Asociación, quien ha invitado a los vecinos de la capital pacense a participar y difundir la convocatoria: "El baile es una manera de movernos, de disfrutar y de compartir tiempo con otras personas".

El presidente ha agradecido el respaldo de los colaboradores, así como el trabajo del voluntariado, del equipo de la Asociación y de los profesionales que participarán en la actividad. "Ese compromiso contribuye a que podamos seguir atendiendo a quienes nos necesitan y promoviendo la participación de la sociedad", ha destacado.

La cita se enmarca en las acciones de sensibilización en torno al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, y permitirá recordar la importancia de la investigación, la detección precoz y el acompañamiento a las pacientes.

Mendiano ha recordado que en Extremadura se detectan cada año 800 nuevos casos de cáncer de mama, al tiempo que ha insistido en la importancia de mantener hábitos saludables debida -lo que podría evitar hasta el 40% de los casos de cáncer- y de participar en los programas de cribado.

"Detrás de cada diagnóstico hay una persona cuya vida cambia, una familia que afronta incertidumbre y unas necesidades que debemos escuchar y atender", ha expresado el presidente, quien ha subrayado que los avances frente a la enfermedad deben ir acompañados de respuestas para quienes afrontan una recaída, una enfermedad metastásica o las secuelas de los tratamientos.

"NOS LO TOMAMOS A PECHO"

Cabe destacar que la campaña de la asociación este año lleva por lema 'Nos lo tomamos a pecho', y pone este año el foco en las necesidades que las propias mujeres con cáncer de mama identifican como prioritarias, como son sentirse cuidadas más allá del tratamiento, disponer de información clara para participar en las decisiones sobre su enfermedad, encontrar espacios acogedores y sentirse escuchadas.

"Escucharlas nos ayuda a acompañarlas mejor", ha afirmado el presidente, quien ha recordado que la Asociación ofrece apoyo psicológico, atención social y orientación sanitaria a pacientes y familiares, con una respuesta adaptada a cada persona y a cada momento del proceso.