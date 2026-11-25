El encendido del alumbrado navideño este jueves, 26 de noviembre, en Mérida y organizado por Onda Cero, dará paso a más de un mes con casi un centenar de actividades culturales, musicales, deportivas, tradicionales, infantiles y de ocio pensadas para todas las edades y para seguir haciendo de la capital extremeña una "ciudad viva, dinámica, participativa y atractiva" para los visitantes.

Así se ha pronunciado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, que, junto con la delegada de Juventud, Laura Iglesias, han presentado las actividades de la programación de Navidad, en la que el alumbrado navideño será uno de los grandes protagonistas.

De esta forma, desde este jueves, 26 de noviembre, y hasta el próximo 7 de enero más de 1 millón de puntos de luz led iluminarán más de 50 puntos de la ciudad y, entre las novedades, destaca la instalación de una campana gigante de 12 metros de altura en la Plaza de España con más 35.200 luces leds, cortinas holográficas de 23 metros de longitud y decoración diurna.

La delegada ha puesto en valor que el consistorio quiere convertir el acto del encendido extraordinario en un "acontecimiento de ciudad" y en en una auténtica fiesta de bienvenida de la Navidad.

Así, a partir de las 17,30 horas habrá animación infantil en la Plaza de España, que dará pasado al acto de encendido a cargo de representantes del mundo de la cultura y la sociedad emeritense.

Aragoneses ha señalado que la navideña es una de las programaciones más importantes y transversales que desarrolla el Ayuntamiento de Mérida a lo largo de todo el año y que, en este caso, concluirá el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes, aunque algunas de las actividades se alargarán hasta el 9 de enero.

Las actividades que ofrecerá Mérida en estas próximas semanas están impulsadas directamente por el Ayuntamiento de Mérida, así como por otras instituciones, actividades privadas, asociaciones vecinales y colectivos.

También ha expuesto la edil que no es una programación cerrada y a ella se incorporarán las actividades específicas del Mercado de Navidad en el Parque López Ayala y de Navilandia, en Ifeme.

Así, destacarán eventos que "hacen ciudad", que "generan convivencia", que dinamizan la economía y el comercio local y que convierten a Mérida en un lugar en el que "merece la pena vivir y disfrutar".

Entre las actividades que se desarrollarán durante más de un mes sobresalen múltiples actuaciones musicales y villancicos, espectáculos en el Teatro María Luisa y en el Palacio de Congresos, talleres de cerámica Navidarte en diferentes barriadas de la ciudad, actividades deportivas, los campamentos urbanos infantiles, visita de carteros reales, jornadas de observación astronómica o la celebración de las preuvas, entre otras

"Queremos que la ciudadanía tenga alternativas de ocio durante prácticamente toda la semana, propuestas en diferentes horarios, espacios y formatos. Es importante también destacar el carácter transversal de esta programación en la que participan diferentes delegaciones municipales", ha subrayado.

En la programación navideña, se encuadra también los actos con motivo de la celebración de Santa Eulalia, patrona de Mérida y una "seña de identidad, patrimonio y tradición", que serán presentadas en los próximos días de forma detallada.

La Plaza de España se convertirá, como ha destacado Aragoneses, en un escenario cultural "al aire libre", ya que será testigo de actuaciones durante buena parte de diciembre, además de actividades como las Preuvas, que tendrán lugar el 29 de diciembre.

A la Plaza de España se unirán escenarios como el Teatro María Luisa, el Palacio de Congreso, el Centro Cultural de Alcazaba, el Centro Cultural de Nueva Ciudad o el Museo de Arte Romano para ofrecer espectáculos de ópera, teatro, magia, circos musicales, literatura, música clásica o conciertos de diferentes estilos.

En este sentido, la delegada de Festejos ha destacado la presencia de artistas locales y colectivos culturales en la programación especial de Navidad, que llegará también a las barriadas de la ciudad a través de los talleres de cerámica Navidarte, la iluminación de Montealto, la celebración navideña en El Prado, los mercados de trueque y sostenibilidad o los belenes vivientes, entre otros.

Las citas tradicionales navideñas se completará con la celebración de la carrera San Silvestre, que tendrá lugar el 30 de diciembre, con una edición específica para personas mayores, como ha adelantado Aragoneses.

Por su parte, la delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha presentado la programación ideada para las próximas fechas navideñas que ofrecerá más de 700 plazas, el mayor número de plazas infantiles en una campaña navideña, ha dicho.

Este hecho evidencia el "firme y continuo compromiso" del Ayuntamiento de Mérida con la conciliación familiar y las alternativas de ocio saludable y alternativo para menores.

Así, la programación está compuesta por un campamento inclusivo que aborda unas navidades sostenibles y que está dirigido a niños y niños de entre 6 y 12 años.

El campamento se desarrollará en el Centro de Ocio Joven El Economato de 09,00 a 14,00 horas los días 23, 28, 29, 30, 4, 5 y 7 de enero y las inscripciones se pueden hacer desde este mismo martes, día 24, hasta el 30 de noviembre. En el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles se realizará un sorteo público.

El campamento urbano se completa con una serie de talleres infantiles, dirigidos también a menores de entre 6 y 12 años en cuatro turnos a las 11,00 horas, a las 12,00 horas, a las 17,00 horas y a las 18,00 horas.

Así, el 23 de diciembre se impartirá el taller 'Brilla la Navidad', el 26 de diciembre 'Creatividad bajo el árbol', el 28 de diciembre 'Christmas Planet', el 29 de diciembre 'Magos de la Navidad', el 30 de diciembre 'La fábrica de los duendes', el 2 de enero 'La casa de los elfos traviesos' y el 4 de enero 'El taller del Grinch'.

Tanto el campamento urbano como los talleres reservan un 10 por ciento de las plazas a personas con discapacidad.