La Asociación de Empresas Forestales de Extremadura (Extrefor) defiende que la mejor prevención de incendios forestales pasa por gestionar, cuidar y aprovechar los montes durante todo el año.

De este modo lo ha señalado la asociación durante una reunión mantenida con el vicepresidente de la Junta Abel Bautista, en la que se ha abordado la ampliación hasta los 15 millones de euros de las ayudas destinadas a la ejecución de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios Forestales en 166 municipios extremeños.

En el encuentro han participado representantes de la Junta Directiva de Extrefor, Enrique Hidalgo Barquero y Pedro Habela, así como el colaborador de la asociación José Antonio Echávarri.

Así, en nota de prensa, Extrefor valora "positivamente" esta inversión, que permitirá a los ayuntamientos desarrollar actuaciones preventivas en el entorno de sus núcleos urbanos, reduciendo la acumulación de vegetación y mejorando la protección de las poblaciones frente a los incendios forestales, indica.

No obstante, la asociación pone el foco en una cuestión a su juicio "fundamental", como que la prevención de incendios no puede limitarse a las actuaciones en los perímetros de los pueblos ni a los trabajos que se realizan cuando se aproxima el verano, sino que la prevención debe extenderse a todo el territorio forestal y mantenerse "durante los doce meses del año".

"Gestionar los montes es prevenir los incendios Los grandes incendios forestales de los últimos veranos han demostrado que necesitamos un cambio de mentalidad en la forma de entender nuestros montes", señala el colectivo, que entiende que "no basta con disponer de más medios de extinción; es imprescindible trabajar previamente sobre el territorio para reducir su vulnerabilidad".

Al respecto, incide en que "un monte sin gestión, con exceso de vegetación, acumulación de restos forestales y continuidad de combustible, puede convertirse en un escenario favorable para la propagación de grandes incendios".

Por ello, Extrefor defiende la necesidad de impulsar una gestión forestal "activa, planificada y sostenible, que permita mantener los montes cuidados, accesibles, productivos y preparados para afrontar los episodios de riesgo".

Añade, así, que los trabajos de desbroce, clareos, podas, tratamientos selvícolas, aprovechamientos de madera, biomasa, leñas, resina y otros recursos forestales no deben entenderse "únicamente como actividades económicas", sino también como herramientas "esenciales" de prevención.

APROVECHAMIENTO FORESTAL

De igual modo, Extrefor considera que uno de los "grandes retos" de Extremadura es recuperar la actividad económica vinculada a sus montes, ya que "durante décadas, muchos espacios forestales han perdido parte de sus aprovechamientos tradicionales", lo que --añade-- "ha favorecido el abandono de determinadas superficies y la acumulación de combustible vegetal".

Frente a esta situación, la asociación apuesta por fomentar los aprovechamientos forestales sostenibles, favorecer la valorización de los recursos naturales y promover actividades económicas que permitan mantener el territorio gestionado.

La extracción de madera, el aprovechamiento de biomasa, los tratamientos de matorral, la recuperación de pastos, el aprovechamiento resinero y la ganadería extensiva, entre otras actividades, pueden contribuir a su juicio a reducir la carga y la continuidad del combustible, creando paisajes "más diversos y menos vulnerables a los grandes incendios".

Se trata, según defiende la asociación, de avanzar hacia un modelo en el que la conservación del medio natural y la actividad económica no sean objetivos contrapuestos, sino complementarios.

Para ello, remarca que es necesario facilitar los aprovechamientos, impulsar nuevas oportunidades empresariales y establecer líneas de apoyo que permitan que los trabajos forestales sean "económicamente viables".

LA PREVENCIÓN SE TRABAJA TODO EL AÑO

Al mismo tiempo, Extrefor insiste en que los meses de invierno y de menor peligro de incendios son "fundamentales" para ejecutar "buena parte" de los trabajos preventivos.

Es el momento de realizar tratamientos selvícolas, limpiar montes, mantener cortafuegos, acondicionar pistas forestales, reducir la densidad de vegetación y preparar las infraestructuras "necesarias" para facilitar tanto la prevención como las labores de extinción.

Sin embargo, añade que la gestión forestal no puede ser una actividad "puntual", sino que "debe existir una planificación continuada que permita mantener las actuaciones realizadas y evitar que, con el paso del tiempo, vuelvan a acumularse grandes cantidades de combustible".

Así, entiende que los planes periurbanos anunciados constituyen una herramienta "importante" para proteger los municipios, pero deben "complementarse" con actuaciones en el conjunto de las masas forestales y con una política de aprovechamiento "sostenible" de los recursos.

EMPRESAS FORESTALES

También, Extrefor recuerda que las empresas forestales extremeñas cuentan con los profesionales, la maquinaria, los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para desarrollar estos trabajos.

Así, apunta que el sector forestal es un "aliado estratégico" de la Administración en la conservación del territorio y en la lucha contra los incendios. Además, remarca que genera empleo, fija población y contribuye al desarrollo económico de "muchas" comarcas rurales.

En este sentido, afirma que la inversión de 15 millones de euros en los planes periurbanos supone también una "oportunidad" para que los ayuntamientos puedan contratar a empresas especializadas de la región y para que los recursos públicos "reviertan en el tejido empresarial extremeño".

La asociación considera, así, necesario dar continuidad a estas inversiones y extender la apuesta por la prevención a otros ámbitos de la gestión forestal, impulsando programas de trabajos selvícolas, aprovechamientos y mantenimiento de infraestructuras en nuestros montes.

MONTE VIVO Y PROTEGIDO

Finalmente, Extrefor traslada a las administraciones y a la sociedad el mensaje "claro" de que los montes "necesitan gestión, actividad y aprovechamiento".

"No podemos esperar a que llegue el verano para preocuparnos por ellos. La prevención comienza mucho antes y requiere una apuesta permanente por los profesionales y las empresas que trabajan en el medio natural", asevera.

También ahonda en que la mejor manera de proteger los montes es "mantenerlos vivos, gestionados y aprovechados de forma sostenible, generando riqueza a partir de sus propios recursos y reduciendo las condiciones que favorecen la propagación de los grandes incendios".

"Porque los incendios del verano se empiezan a prevenir en invierno. Y porque un monte que se gestiona, se cuida y se aprovecha es también un monte que se protege", añade la asociación.