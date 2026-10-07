Ecologistas en Acción alega que el decreto extremeño sobre zonas afectadas por incendios deja fuera grandes fuegos

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones y sugerencias al decreto autonómico para la recuperación de los incendios forestales de este verano.

Entre otras cuestiones, ha pedido que se incluyan los acontecidos en Losar de la Vera, Hornachos, o Valencia de las Torres, todos G.I.F; y critica que dicho decreto no ha pasado por el consejo asesor forestal como es "preceptivo", ni presenta los informes sectoriales "complementarios, adecuados y suficientes".

Además, en nota de prensa, advierte de que el decreto supone la modificación sectorial de leyes ambientales y forestales cuya urgencia no se corresponde a su juicio con la situación actual, sino que deben ser modificados "por separado y por la vía ordinaria, fruto del debate sosegado".

De igual modo, pide que se separe lo que son las ayudas y medidas de compensación económicas de lo que realmente es un plan de recuperación ambiental e hidrológico forestal de estas zonas, de lo que puedan ser modificaciones legislativas, aprobando un decreto sólo con las ayudas económicas evitando hacer un "batiburrillo entre las compensaciones económicas y la toma de decisiones en leyes de prevención de incendios y gestión forestal".

Ecologistas en Acción Extremadura piensa que lo que se debiera redactar es un decreto o ley de restauración ambiental e hidrológico-forestal de zonas afectadas por grandes catástrofes como incendios, inundaciones u otras circunstancias en Extremadura.