Distintos barrios de Badajoz se sitúan entre los de menor renta de España: 20.353 euros

La zona de Santa Engracia-El Gurugú-Los Colorines-Cerro la Muela-San Fernando, en la capital pacense, está entre los barrios de menor renta de España en 2024, con una media de 20.353 euros brutos por declarante de IRPF, a pesar de aumentar un 3 % con respecto al año anterior.

El barrio de La Moraleja (Alcobendas, Madrid) se mantuvo en 2024 como el de mayor renta de España, con una media de 235.556 euros brutos por declarante de IRPF, tras incrementarla en casi un 20 % con respecto a 2023.

La Agencia Tributaria ha publicado este jueves la estadística de IRPF por códigos postales de 2024, que recoge información de las declaraciones de los barrios de los grandes municipios españoles -aquellos con más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones presentadas o una renta bruta agregada de más de 2.200 millones de euros-.