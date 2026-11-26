La Diputación Provincial de Cáceres y la Diócesis de Coria-Cáceres han abierto una vía de colaboración institucional para rehabilitar viviendas propiedad de la Iglesia que actualmente se encuentran en desuso y destinarlas al alquiler social en municipios de la provincia, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos pobladores y trabajadores al medio rural.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este miércoles un encuentro en el Palacio Provincial con el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el exalcalde de Hernán-Pérez Alfonso Beltrán, impulsor de la iniciativa en este municipio, donde se materializará por primera vez el acuerdo.

Morales ha explicado que la disminución del número de sacerdotes ha provocado que varios párrocos atiendan distintas localidades, dejando vacías numerosas casas rectorales.

Ante esta situación, la institución provincial financiará la rehabilitación de estos inmuebles, que serán cedidos temporalmente por el Obispado a los ayuntamientos para su uso residencial.

El plan piloto cuenta con una partida inicial de 100.000 euros que se aplicará de forma inmediata en Hernán-Pérez, mediante el convenio con el Obispado, y en Pescueza, donde se rehabilitará una vivienda de titularidad municipal.

La dotación está contemplada en el presupuesto provincial de 2027 y podrá ampliarse mediante suplementos de crédito tras la liquidación de las cuentas de 2026, en función de la demanda de los ayuntamientos y del estado de los inmuebles.

En Hernán-Pérez, cuyo borrador de convenio se aprobará próximamente, el edificio parroquial mantendrá un doble uso: la planta baja seguirá funcionando como salón parroquial y espacio de reunión para las asociaciones locales, mientras que la planta superior se acondicionará como vivienda de alquiler social para familias o trabajadores que se instalen en el municipio.

Por su parte, el obispo ha señalado que alrededor de un tercio de las 160 parroquias de la diócesis podría disponer de viviendas susceptibles de incorporarse al programa, siempre que se compatibilice el uso residencial con el mantenimiento de los espacios destinados a actividades parroquiales y vecinales.

Pulido ha defendido que poner estos inmuebles al servicio de familias que lo necesiten contribuye tanto a su utilidad social como a su conservación.

La iniciativa se suma a otras actuaciones de la Diputación para atraer población y trabajadores a los municipios cacereños, como el programa 'Arraigo', cuya presentación está prevista para diciembre, y el programa TRAE (Trabajo para repoblar activamente Extremadura), destinado a facilitar la incorporación de trabajadores al medio rural.