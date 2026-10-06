La Diputación de Badajoz participa en San Sebastián Gastronomika con una programación propia

La Diputación de Badajoz, a través de la Oficina de Promoción Turística participa del 5 al 7 de octubre en la XXVIII edición de San Sebastián Gastronomika, uno de los grandes encuentros profesionales de la gastronomía, con una programación propia diseñada para poner en valor la riqueza y diversidad de la despensa de la provincia.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, ha visitado el stand de la institución provincial, donde ha podido conocer de primera mano el programa de actividades y las propuestas gastronómicas que se están desarrollando, y ha destacado el papel de la gastronomía como herramienta de promoción del territorio y como vía para impulsar el producto agroalimentario y los sectores turístico y hostelero de la provincia.

Precisamente, a través de este espacio, la institución provincial acerca durante tres jornadas al público profesional una muestra de la riqueza y diversidad gastronómica de la provincia, con un programa que combina degustaciones, catas, maridajes, atención técnica y tres showcookings protagonizados por cocineros de la provincia.

De este modo, el stand se convierte en un escaparate desde el que mostrar la calidad del producto pacense, su vinculación con el territorio y la capacidad de la cocina provincial para reinterpretar y poner en valor sus productos, informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La presencia de Badajoz en esta edición se articula en torno a tres conceptos: 'Dehesa e ibérico', este lunes, día 5; 'Provincia de Badajoz, tierra de producto', el martes 6; y 'Tradición reinterpretada', el miércoles 7 de octubre.

La primera jornada estará dedicada a uno de los grandes paisajes y sistemas productivos de la provincia, la dehesa, con degustaciones de jamón, lomo, salchichón y chorizo ibérico de bellota, además de una cata de quesos y un recorrido por los vinos de la provincia.

El programa del lunes ha incluido también el showcooking 'La dehesa contemporánea', a cargo de Emilio Nogales, propietario y jefe de cocina de Artigi, de Castuera. El cocinero ha presentado elaboraciones como albóndiga de IGP Vaca de Extremadura con parmentier de patata, setas de temporada y oreja de cerdo crujiente; cabrito asado con zanahoria rustida y cebolla; y una propuesta de Queso de La Serena, foie e higos.

OTRAS ACTIVIDADES

El martes, día 6, será el turno de 'Provincia de Badajoz, tierra de producto', con especial protagonismo para el aceite de oliva virgen extra y otros productos representativos de la provincia.

Entre las actividades previstas se encuentra una degustación de AOVE de diferentes variedades, con referencias procedentes de Mérida, Monterrubio de la Serena y Villafranca de los Barros.

La jornada contará con el showcooking 'Producto, huerta y tradición', protagonizado por Rocío Maya, propietaria y jefa de cocina de La Taberna de Noa, de Fuentes de León.

Su propuesta trasladará al espacio de Gastronomika elaboraciones basadas en productos amparados por figuras de calidad de la provincia, como IGP Ternera de Extremadura, IGP Corderex, IGP Garbanzo de Valencia del Ventoso, DOP Aceite de Monterrubio y DOP Queso de La Serena.

La programación del martes se completará con degustaciones de dulces tradicionales de distintos puntos de la provincia, entre ellos la técula mécula de Olivenza, el bollo turco de Jerez de los Caballeros, las perrunillas, los pestiños de Medellín y las flores con miel, además de una cata-maridaje de cava de Extremadura y turrón de Castuera.

La tercera jornada, el miércoles 7 de octubre, estará dedicada a 'Tradición reinterpretada', con una mirada contemporánea a elaboraciones y productos vinculados a la cocina tradicional de la provincia.

Entre las propuestas se incluye una degustación de repápalos elaborados por Kiko Sayago, copropietario y jefe de cocina del restaurante Scamas, de Mérida.

Sayago será también el encargado del showcooking 'Recetario de Badajoz en clave contemporánea', en el que presentará elaboraciones como la denominada 'Estrella Ibérica', elaborada con tuétano de DOP Dehesa de Extremadura y DOP Queso de La Serena, y una berenjena ahumada con DOP Aceite de Monterrubio.

Durante las tres jornadas, Carlos J. Vivas, sumiller y socio fundador de Catas V Sentidos, será el responsable de distintas sesiones de atención técnica y divulgación sobre la despensa de la provincia, abordando productos como la DOP Dehesa de Extremadura, quesos, vinos, AOVE y otros productos singulares.

El programa contempla además diferentes catas-maridaje de vinos de la provincia.

Con esta programación, la Diputación de Badajoz refuerza su presencia en una cita gastronómica de referencia y utiliza el escaparate profesional de San Sebastián Gastronomika para mostrar la diversidad de productos, elaboraciones y cocinas vinculadas a la provincia, conectando el producto agroalimentario con la restauración y con nuevas formas de interpretación de la tradición.