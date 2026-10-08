Detenido un hombre de 51 años por amenazar a varias personas en Cáceres con una pistola de aire comprimido

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Cáceres han detenido a un hombre de 51 años, de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, que presuntamente amenazó a varias personas en la vía pública de la capital cacereña con una pistola de aire comprimido.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, en el paseo de Cánovas y la avenida Clara Campoamor, cerca de la zona de ocio nocturno de La Madrila, con numerosos viandantes en las inmediaciones.

El hombre exhibió una pistola que llevaba oculta y llegó a encañonar a varios viandantes, lo que provocó la huida de más de 20 personas que se encontraban en las inmediaciones.

La actuación coordinada de las patrullas próximas permitió interceptar e identificar al sospechoso. Participaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cáceres y de la Policía Local.

Los policías le intervinieron una pistola de aire comprimido de la marca Colt, modelo M1911A1, cuya apariencia era idéntica a la de un arma de fuego convencional.

El detenido mostraba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol. Manifestó que pretendía enfrentarse a los porteros de un local de La Madrila que le habían denegado la entrada momentos antes. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Cáceres, Sección de Instrucción, plaza número 2, en funciones de guardia.