La Delegación del Gobierno y la UEx ponen en valor el tren como alternativa de movilidad para la comunidad universitaria

La Delegación del Gobierno en Extremadura y la Universidad de Extremadura han puesto hoy en valor el ferrocarril como una alternativa de movilidad para la comunidad universitaria, especialmente para estudiantes, docentes y trabajadores que necesitan desplazarse diariamente entre diferentes localidades de la región.

Con este objetivo, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, han realizado hoy en tren el trayecto entre Cáceres y Badajoz después de finalizar su jornada de trabajo, mostrando las posibilidades que ofrece el ferrocarril para compatibilizar residencia, estudios y actividad laboral.

La Universidad de Extremadura desarrolla su actividad en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, y mantiene además una estrecha relación con numerosos municipios de la región desde los que cada día se desplazan integrantes de la comunidad universitaria.

En este contexto, el tren puede facilitar que una persona pueda residir en una localidad y desplazarse diariamente a otra para estudiar o trabajar, una posibilidad especialmente relevante ante las dificultades que existen actualmente para encontrar vivienda en las principales ciudades universitarias.

“La movilidad también forma parte de las oportunidades que ofrecemos a nuestros estudiantes y profesionales. El tren puede permitir que vivir en una localidad no sea un impedimento para estudiar o trabajar en otra”, ha señalado el delegado del Gobierno.

Quintana ha destacado que “Extremadura tiene una Universidad vinculada a todo el territorio y necesitamos aprovechar las posibilidades que nos ofrece el transporte público para conectar nuestras ciudades universitarias”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, ha puesto en valor la importancia de facilitar los desplazamientos de una comunidad universitaria que desarrolla su actividad en diferentes campus y que mantiene una relación cotidiana con el conjunto del territorio extremeño.

Horarios que permiten plantear desplazamientos diarios

Las conexiones ferroviarias existentes permiten, en determinados casos, realizar los desplazamientos de ida y vuelta en la misma jornada, haciendo posible acudir a clase o al trabajo sin necesidad de cambiar de residencia.

Especialmente relevante es la conexión directa entre Cáceres y Badajoz, con servicios que realizan el trayecto en menos de 50 minutos y que cuentan con horarios adaptados a diferentes necesidades.

Así, el primer tren directo sale de Cáceres a las 6:21 horas y llega a Badajoz a las 7:11 horas, mientras que desde Badajoz parte a las 6:29 horas y llega a Cáceres a las 7:15 horas.

También existen conexiones directas por la tarde y la noche, lo que amplía las posibilidades para quienes necesitan regresar a su lugar de residencia una vez finalizada su jornada académica o laboral.

Estos horarios permiten, en determinados casos, desplazarse diariamente entre ambas ciudades sin necesidad de cambiar de residencia, una opción especialmente relevante para estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Extremadura.

A estas conexiones se suman los servicios que permiten desplazarse diariamente entre Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, así como desde otros municipios de la región, contribuyendo a conectar los diferentes campus y centros universitarios.

Una opción económica para los estudiantes

Las posibilidades que ofrece el ferrocarril se ven reforzadas por el Abono Único del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que permite viajar de forma ilimitada en los servicios de Media Distancia incluidos en el abono.

El precio es de 60 euros mensuales para los adultos y 30 euros para los menores de 26 años, lo que supone una alternativa especialmente relevante para los estudiantes que necesitan desplazarse con frecuencia.

El Abono Único permite utilizar los servicios de Media Distancia entre ciudades como Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, aunque no incluye los servicios de Larga Distancia, como el trayecto Badajoz-Madrid.

De esta forma, un estudiante menor de 26 años puede realizar desplazamientos frecuentes en tren entre las principales ciudades extremeñas por 30 euros al mes, con independencia del número de viajes que realice dentro de los servicios incluidos.

El tren como alternativa al vehículo privado

La utilización del ferrocarril para los desplazamientos universitarios ofrece además una alternativa al vehículo privado y permite aprovechar el tiempo de viaje para estudiar, trabajar o descansar.

Esta posibilidad se complementa con otras formas de movilidad. Desde el pasado 7 de septiembre, Renfe permite viajar con patinetes eléctricos homologados, bajo las condiciones establecidas, facilitando su combinación con el tren para completar el desplazamiento hasta el campus, el centro de trabajo o el domicilio.

A ello se suman los servicios de autobús urbano y los sistemas de bicicleta pública disponibles en algunas ciudades, avanzando hacia una movilidad más intermodal que permita realizar el desplazamiento completo desde el domicilio hasta el lugar de estudio o trabajo.

Seguir mejorando el servicio

La Delegación del Gobierno y la Universidad de Extremadura coinciden en que potenciar el uso del ferrocarril entre la comunidad universitaria debe ir acompañado de un compromiso permanente con la mejora del servicio, tanto en frecuencias y tiempos de viaje como en fiabilidad y puntualidad.

En el caso de las conexiones directas entre Cáceres y Badajoz, el balance de puntualidad desde su puesta en funcionamiento hasta septiembre se sitúa en torno al 88%.

La red ferroviaria extremeña registra cerca de 200 trenes semanales, y aunque continúan produciéndose incidencias, ambas instituciones consideran necesario seguir trabajando para reducirlas y mejorar la calidad del servicio.

“Tenemos que seguir mejorando el ferrocarril, pero también tenemos que aprovechar las posibilidades que ya existen”, ha señalado Quintana. “El objetivo es que el tren pueda convertirse cada vez más en una opción cotidiana para nuestros estudiantes, docentes y trabajadores”.

La iniciativa pretende poner de relieve el papel del ferrocarril como servicio público y herramienta de cohesión territorial, facilitando la conexión entre las ciudades universitarias extremeñas y ampliando las posibilidades de movilidad de la comunidad universitaria.