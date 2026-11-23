La Delegación del Gobierno en Extremadura celebrará este año en Olivenza el acto de entrega de los Reconocimientos 'Meninas 2026', con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Estas distinciones reconocen la trayectoria y el compromiso de personas e instituciones que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género, según ha informado la delegación en un comunicado.

En esta edición, los premios Menina recaerán en Vanessa María Pérez Bañuelos, magistrada de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Cáceres, por su trayectoria especializada en violencia de género y violencia sexual, así como por su labor docente y formativa en la protección de las víctimas; Nuria Gómez Carmona, jefa desde hace 19 años de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, por su contribución a la coordinación institucional, la prevención y la sensibilización social; y Francisca Carballo, de 78 años, cuyo testimonio de valentía y superación, tras romper con diez años de maltrato, representa "la lucha de tantas mujeres que han conseguido salir de la violencia machista y constituye hoy un mensaje de esperanza para otras víctimas".

Además de estos tres galardones, la Delegación del Gobierno en Extremadura entregará menciones especiales a Francisco José Matito Celaya, inspector de la Policía Nacional; Alberto Lanchares González, subinspector de la Policía Nacional; Irene Díaz López, integrante del Equipo Viogen de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata; y Ana María Sevilla Piñero, cabo primero del Equipo Viogen de la Guardia Civil de Llerena.

También recibirán menciones especiales tres centros educativos extremeños por su contribución a la sensibilización y promoción de la igualdad: el CEPA Eugenia de Montijo, el IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia y la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida.

La delegación ha recordado que los premios Menina reconocen anualmente la labor de personas, instituciones y colectivos que destacan por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de la violencia de género y la atención y protección de las víctimas.