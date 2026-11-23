Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha defendido este sábado en Trujillo el compromiso del Gobierno de España con los agricultores y ganaderos extremeños frente a lo que ha calificado como “las mentiras que Feijóo ha ido vertiendo día sí y día también en campaña”.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a la Feria Agroganadera de Trujillo, Cotrina ha contrapuesto las declaraciones del PP con las medidas y ayudas que están recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España ha destinado unos 74 millones de euros a Extremadura para atender las consecuencias de las borrascas y las emergencias climáticas para mejorar caminos e infraestructuras de regadío, otros 5 millones para ayudar a los agricultores y ganaderos a afrontar el coste del gasóleo agrícola y 33 millones adicionales para respaldar al sector agrícola y ganadero ante la subida de los fertilizantes a causa de los diferentes conflictos internacionales.

“Frente a las mentiras de Feijóo, tenemos al Gobierno de España, al Partido Socialista, que está ayudando a nuestros agricultores y ganaderos con dinero, con propuestas encima de la mesa y con una salvaguardia que está haciendo posible que el sector pueda salir adelante”, ha afirmado.

El líder de los socialistas extremeños ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando, a partir del próximo 29 de noviembre, para ofrecer respuestas a las necesidades del campo y ha criticado la gestión de Guardiola en asuntos que afectan directamente a los profesionales del sector.

Como ejemplo, ha señalado la decisión de Guardiola de retirar la gratuidad de la vacuna contra la lengua azul para los ganaderos y ha recordado los compromisos adquiridos con los productores de cereza del Valle del Jerte. Sobre este último asunto, ha asegurado que las ayudas planteadas por la Junta no están respondiendo a las necesidades que han trasladado los agricultores del norte de Extremadura.

A pregunta de los periodistas, Cotrina ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prorrogar el impuesto a la banca, una medida que, según ha señalado, permitirá recaudar 1.400 millones de euros.

A su juicio, esta medida representa que existen dos modelos diferentes de política fiscal. Por un lado, uno basado en la redistribución de la riqueza y en pedir un mayor esfuerzo a quienes más tienen para facilitar oportunidades a la mayoría social, y otro como el que, según ha criticado, aplica Guardiola.

Cotrina ha vinculado los recursos obtenidos con el impuesto a la banca con la posibilidad de impulsar políticas de vivienda, facilitar la emancipación de los jóvenes, promover la rehabilitación y la nueva construcción y establecer beneficios fiscales para los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler. En este sentido, ha criticado que la Junta haya perdonado 28 millones de euros en impuestos a las grandes eléctricas, entre ellas Almaraz, mientras reclama más recursos al Gobierno de España.

“Está claro que el día 29 hay dos opciones, la del PSOE, que apuesta por la redistribución de la riqueza y por utilizar los impuestos de quienes más tienen para ayudar a las clases medias y trabajadoras, y el del PP, que perdona impuestos a quienes obtienen miles de millones de euros en beneficios”, ha sentenciado.