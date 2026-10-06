La clase política extremeña a favor del adelanto electoral del 29N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes la convocatoria del adelanto electoral para el próximo domingo 29 de noviembre. Lo hace después de que el Congreso tumbara el viernes pasado los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts.

En las últimas elecciones generales, en 2023, Extremadura repartía 9 escaños, en ese caso fueron 4 para el PSOE, otros tantos para el PP y un escaño fue para Vox.

En valoraciones ante la cita con las urnas: La presidenta de la Junta de Extremadura, presidenta de los populares extremeños María Guardiola, defendía a través de un mensaje en sus redes sociales que "España necesita un gobierno responsable y capaz", así como que "dé estabilidad y se dedique a gestionar con un rumbo claro". "Extremadura tiene mucho que decir", ha resaltado la presidenta de Extremadura, quien ha instado a que "hablen las urnas" en las próximas elecciones.

Mientras el vicepresidente de la Junta y consejero de desregulación, líder de Vox en la región, Óscar Fernández celebraba este adelanto aunque lamentaba que llegue, subraya, tarde.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura y secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, señalaba que Sánchez, "ha convertido, sin duda alguna, una necesidad de muchos españoles en una necesidad propia", en referencia a la vivienda.

Desde el PSOE, el secretario general de los socialista extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, celebraba la decisión del Presidente, declarando que estás elecciones son una solución.

Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, abogaba por que la izquierda siga presionando y luchando por los derechos sociales que se han quedado en el tintero.

Por último, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, defendía el adelanto tras el "bloqueo" en el Congreso para resolver "uno de los problemas más grandes de los españoles que es la vivienda".