Cinco empresas extremeñas, seleccionadas en los Reconocimientos Top 101 de 2026 al emprendimiento innovador

Cinco empresas extremeñas han sido seleccionadas en la convocatoria de 2026 de los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto en España; en concreto, son Isyfu, Mr. Bones, Importar Camión Europa, Veyve y Legna Europa.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, participa en esta iniciativa mediante su pertenencia al Foro de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR), que agrupa a organismos autonómicos de desarrollo regional. Los reconocimientos están impulsados por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entidad pública que facilita financiación a proyectos empresariales innovadores, y el propio Foro ADR.

El Comité Técnico Nacional, integrado por representantes de Foro ADR y Enisa, acordó la selección definitiva el pasado 2 de octubre, tras analizar las candidaturas y las valoraciones de las fases regional y nacional.

Las cinco empresas extremeñas desarrollan su actividad en los ámbitos de la educación digital, la alimentación para animales de compañía, la importación de vehículos industriales, la digitalización turística y la automatización empresarial, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

EMPRESAS EXTREMEÑAS SELECCIONADAS

Isyfu, con sede en Badajoz, desarrolla tecnología propia con inteligencia artificial para personalizar la formación online. Su plataforma adapta los itinerarios de aprendizaje al rendimiento de cada alumno y combina aplicaciones de estudio, práctica guiada, planificación y análisis del progreso. Está orientada a la preparación de aspirantes a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ofrece también licencias a academias e instituciones.

Mr. Bones, ubicada en Plasencia, desarrolla y comercializa alimentación natural para perros y gatos, con formulaciones propias y productos elaborados en España. Cuenta con más de 210 puntos de venta y presencia en más de 30 países. Entre sus productos figura la comida cocinada en envases Tetra Recart, con una vida útil de 36 meses sin necesidad de cadena de frío, un formato que facilita la logística y la exportación.

Importar Camión Europa, de Badajoz, ofrece un servicio integral para adquirir e importar vehículos industriales desde otros países europeos. Su metodología reúne la búsqueda, inspección técnica, compra, transporte y legalización del vehículo. La empresa desarrolla tecnología propia para centralizar y automatizar la gestión de las operaciones, mejorar su trazabilidad y reducir tiempos y riesgos para autónomos y empresas.

Veyve, también con sede en Badajoz, ha desarrollado una plataforma de patrimonio y destinos inteligentes que reúne a más de 100 municipios. Su solución permite digitalizar y promocionar la oferta turística y cultural mediante rutas GPS sin conexión, audioguías multilingües, recursos de accesibilidad y recorridos en tres dimensiones. Además, conecta las visitas con comercios y servicios del territorio.

Legna Europa, de Badajoz, está especializada en inteligencia artificial, automatización y computación cuántica aplicada a las empresas. Desarrolla soluciones propias que integran voz e interfaces conversacionales con los sistemas de gestión empresarial, con el objetivo de automatizar procesos, mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones en pymes y compañías industriales.