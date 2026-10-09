El Consorcio de Mérida invierte 337.000 euros para transformar la Plaza Margarita Xirgu en un espacio con más sombra y zonas verdes

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha iniciado los trabajos de remodelación de la Plaza Margarita Xirgu, epicentro del turismo emeritense e hito clave en el denominado triángulo mágico conformado por el Teatro y Anfiteatro Romano, el Museo Nacional de Arte Romano y la Casa del Anfiteatro.

El objetivo central de la actuación es atenuar el impacto de las altas temperaturas estivales y transformar el entorno en un espacio público más amable y acogedor para residentes y turistas.

El proyecto contempla la instalación de una estructura de entoldado para generar áreas de sombra, además de la renovación de la iluminación y la incorporación de acondicionamiento climático mediante jardineras con vegetación y puntos de agua. Con estos trabajos se busca rebajar la dureza arquitectónica de la plaza actual y lograr una integración armónica con el resto del entramado urbano.

La propuesta arquitectónica ha sido diseñada por Rubén Cabecera, en coordinación con el Departamento de Conservación y Difusión del Consorcio, y fue adjudicada previa al verano a la empresa Concepto. No obstante, la dirección del Consorcio decidió posponer el inicio de las tareas hasta la finalización del periodo estival con el fin de no entorpecer el intenso tránsito peatonal ni el desarrollo de citas culturales como el Festival Internacional de Teatro Clásico.

La inversión asciende a 337.000 euros, asumidos íntegramente con fondos del propio Consorcio de la Ciudad Monumental. Los trabajos tienen un plazo de ejecución estimado en tres meses, garantizando que el entoldado y las zonas verdes estén completamente operativos de cara a la llegada de las altas temperaturas en 2027 en esta zona catalogada como Patrimonio de la Humanidad.