El sindicato CCOO de Extremadura celebrará este miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una concentración en Mérida para "reafirmar su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista", así como denunciar el "avance de los discursos negacionistas, que ponen en riesgo los derechos de las mujeres y los avances conquistados en materia de igualdad".

La concentración tendrá lugar a las 10,00 horas a las puertas de la sede de CCOO en Mérida, situada en la avenida Juan Carlos I, y tras ella, se desarrollará una jornada formativa bajo el título 'Derechos laborales: trabajadoras víctimas de violencia de género y violencia sexual'.

Esta jornada está dirigida a "reforzar las herramientas de intervención sindical" en los centros de trabajo y el conocimiento de los derechos y recursos de los que disponen las trabajadoras víctimas de estas violencias, según informa CCOO en nota de prensa.

Ambas iniciativas se enmarcan en la campaña de CCOO con motivo de este 25N, bajo el lema 'Contra el negacionismo, por la vida de las mujeres', con la que el sindicato reivindica "la organización y el feminismo sindical como instrumentos fundamentales para combatir las violencias machistas y hacer frente a los discursos de odio", señala.

Así, CCOO alerta de que el "avance de los discursos negacionistas impulsados desde sectores de la derecha y la ultraderecha supone una amenaza directa para las políticas de igualdad", al cuestionar la existencia de la violencia de género, debilitar los recursos destinados a su prevención y a la atención de las víctimas y poner en duda la credibilidad de las mujeres que sufren estas agresiones, apunta.