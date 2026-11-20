La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cáceres, Irene Pozas, ha reivindicado este jueves la necesidad de aplicar medidas concretas contra la despoblación en la comarca de la Sierra de San Pedro, poniendo el foco en el acceso a la vivienda y el respaldo al sector primario.

Pozas ha participado este jueves en un acto público en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, junto al alcalde, Alberto Piris, y el secretario general del PSOE provincial, Fernando García Nicolás.

En su intervención, la candidata socialista al Congreso ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos en el medio rural "para que vivir en pueblos como Valencia de Alcántara no suponga una desventaja", tras lo que ha insistido en la necesidad de "garantizar servicios públicos de calidad viva donde viva cada uno, porque esa es la base para que la gente pueda quedarse o venir a vivir aquí".

La candidata socialista ha centrado el foco en la cuestión de la vivienda y las particularidades que enfrentan los pueblos, apostando por "recuperar casas vacías y dar facilidades para que las personas jóvenes y las familias puedan asentarse aquí y sacar adelante su proyecto de vida".

También ha pedido proteger las explotaciones agroganaderas familiares y facilitar el relevo generacional con apoyo real a las y los jóvenes "que encuentren en ese sector una forma de vida", señala el PSOE provincial en nota de prensa.

Por su parte, el secretario general del PSOE provincial ha afeado al Partido Popular su voto en contra a los presupuestos de la Diputación de Cáceres, aprobados este jueves finalmente con la mayoría de diputados del PSOE.

Para García Nicolás, "es una pena que el PP, por meros cálculos electoralistas, vote en contra de unas cuentas pensadas para que la juventud tengan futuro en pueblos y ciudades de la provincia sin necesidad de verse abocados a salir de aquí y que, en general, la ciudadanía de la provincia cuente con mejores servicios".

El dirigente socialista ha cerrado su intervención pidiendo "altura de miras" y "diálogo entre partidos" para sacar adelante "medidas útiles para los municipios rurales cacereños".