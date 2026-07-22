Brozas abre su XI Festival de Flamenco y Jazz con seis noches de música al aire libre

El municipio cacereño de Brozas iniciaba este martes, 21 de julio, la undécima edición de su Festival de Flamenco y Jazz, que contempla seis jornadas consecutivas de actuaciones musicales al aire libre.

El certamen, enmarcado en la programación del Verano Cultural y Deportivo 2026 de la localidad, se celebra en la plaza Príncipe de Asturias a partir de las 22:00 horas con acceso libre.

​La jornada inaugural corre a cargo del artista Daniel Castro dentro del apartado dedicado al flamenco.

Organizado por el Ayuntamiento de Brozas con la colaboración de la Diputación de Cáceres, el festival se prolongará hasta el domingo 26 de julio con una oferta que alterna propuestas de ambos géneros musicales.

Así, el cartel del festival continuará el miércoles, 22 de julio, con la actuación de Simoes Cuartet Jazz. El jueves 23 será el turno de la cantante Rocío Llanes, mientras que el viernes 24 subirá al escenario El Cañejo.

​La recta final del certamen contará el sábado, 25 de julio, con la presencia de la intérprete Pilar Boyero.

La undécima edición de este evento estival concluirá el domingo, 26 de julio, con el concierto a cargo de Rodrigo Parejo Trío de Jazz.