Badajoz acoge desde finales de junio el 17º Festival Badasom con figuras como Chico Pérez con la Orquesta de Extremadura

El Festival Badasom 2026 celebra desde el 30 de junio al 4 de julio en diversos escenarios de la capital pacense su 17ª edición como el gran puente cultural entre el flamenco y el fado. El certamen se desarrollará en la Terraza de Verano del Teatro López de Ayala y el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto. Artistas como Carminho, Los Vivancos, Teresinha Landeiro, Alba Carmona con Jesús Guerrero y el proyecto sinfónico de Chico Pérez con la Orquesta de Extremadura protagonizan el cartel de este año y conforma una ambiciosa edición.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, que ha asistido a la presentación de este cartel y donde ha estado acompañado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca; la directora del López de Ayala, Paloma Morcillo; la gerente de la Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh; el pianista Chico Pérez; el bailarín Cristo Vivancos y el diseñador del cartel, el ilustrador pacense Raulowky.

Durante su intervención, Gil Soto ha puesto en valor la relevancia del festival dentro de la programación cultural de la región, destacando la capacidad de Badajoz para consolidarse como un referente cultural, asegurando que la capital pacense sabe superarse cada año con tantas y tan buenas opciones culturales. Igualmente, vinculó el Festival con la historia reciente de España y Portugal en la que, cada vez más, afirmó, se desdibuja la frontera política.

De esta forma, el Festival Badasom sigue consolidándose como la cita anual de referencia para la unión cultural transfronteriza entre España y Portugal. El certamen, que se celebrará del 30 de junio al 4 de julio, alternará sus escenarios entre la Terraza de Verano del Teatro López de Ayala y el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto.

PROGRAMACIÓN

El programa arrancará el 30 de junio en la Terraza de Verano del Teatro López de Ayala de la mano de Teresinha Landeiro, una de las voces más renovadoras y destacadas del nuevo fado portugués, quien presentará un espectáculo homónimo impregnado de su inconfundible sello personal. El 1 de julio, en el mismo espacio, el foco se trasladará al flamenco contemporáneo con Alba Carmona y Jesús Guerrero, que pondrán en escena Ofrenda, una propuesta musical íntima y vibrante.

A partir del 2 de julio, el festival se trasladará al Auditorio Municipal Ricardo Carapeto para sus noches de gran formato. La primera de ellas correrá a cargo de la Orquesta de Extremadura junto al pianista Chico Pérez, bajo la batuta de Miguel Morán. Juntos ofrecerán Chico Pérez Sinfónico, un sofisticado diálogo que fusiona flamenco, jazz y música clásica.

El pianista Chico Pérez y la gerente de la Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh, han expresado durante la presentación su satisfacción por participar en una nueva edición de Badasom. Ambos han destacado el carácter singular de una propuesta que se suma a la línea de grandes colaboraciones impulsadas por el festival en los últimos años junto a artistas como Concha Buika, Dulce Pontes, Vicente Amigo o El Perrete.

El 3 de julio, el ecuador del festival estará protagonizado por Vivancos que desembarcarán en Badajoz con su aclamado espectáculo 'Live', una producción que combina danza, virtuosismo musical y una impactante puesta en escena contemporánea.

El broche de oro de la edición 2026 tendrá lugar la noche del 4 de julio con la actuación de la reconocida fadista internacional Carminho. La artista lusa presentará ante el público pacense 'Eu vou morrer de amor ou resistir', un profundo proyecto que explora el fado tradicional desde una mirada absolutamente actual, cerrando así cinco días de convivencia artística y diversidad cultural.

La venta de abonos para los conciertos del Auditorio del Festival estará disponible desde hoy día 3 de junio hasta el 10 de este mismo mes cuando ya se podrán adquirir entradas para cada concierto. Los precios de localidades individuales oscilan entre los 15 € para la Terraza y los 40 € en el Auditorio Ricardo Carapeto. Los abonos y entradas se podrán adquirir en la taquilla del Teatro López de Ayala y en www.teatrolopezdeayala.es y www.badasom.es