El artista JM Brea crea un mural en Cáceres encargado por Remudarte sobre la inclusión y el reciclaje textil

El artista JM Brea está creando un mural en Cáceres, en la fachada lateral de un edificio de la calle Parras junto al Gran Teatro, en el que se quiere hacer un homenaje a la inclusión sociolaboral, la economía circular y el reciclaje textil, sin perder de vista la tradición de la indumentaria cacereña.

El proyecto, denominado 'Vestir la transformación', está promovido por la empresa de inserción Remudarte con Moda re-, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, que quiere hacer un regalo a la ciudad de Cáceres con este mural artístico que tiene como protagonista a una mujer vestida con ropa reutilizada procedente de las tiendas Moda re-, junto a dos elementos de la indumentaria tradicional cacereña y extremeña, "convertida así en símbolo de una ciudad que mira a su pasado para construir su futuro".

A través de las prendas, los tejidos, los hilos y sus adaptaciones, el mural plantea la idea central de que "la tradición no es algo estático, sino un patrimonio vivo, capaz de dialogar con otras culturas y de generar nuevas oportunidades", informa Remudarte, cuyo gerente Miguel Ángel Martín, ha recordado que "esta doble dimensión, ambiental y social, constituye la esencia de la misión de la empresa de inserción de Cáritas en Cáceres, que entiende la reutilización como una herramienta para transformar tanto los recursos como las vidas de las personas".

"Alargar la vida útil de las prendas, transformarlas, repararlas o adaptarlas se convierte así en una metáfora de la propia transformación social. Lo que inicialmente puede parecer un residuo se convierte en un nuevo recurso; aquello que ha quedado al margen puede recuperar su valor y encontrar una nueva oportunidad", ha incidido Martín.

Desde una perspectiva de sensibilización y economía social, la iniciativa de la intervención artística busca acercar a la ciudadanía un modelo de consumo más responsable y sostenible, capaz de generar empleo social, prolongar la vida de las prendas y reducir el consumo de recursos naturales.

En el entorno de Cáceres, 'Vestir la transformación' pretende contribuir a un cambio de paradigma en las tendencias de compra y consumo, promoviendo una mayor conciencia sobre el valor de los textiles y ofreciendo transparencia sobre los procesos de reutilización, transformación y reciclaje "porque transformar una prenda también puede ser una forma de transformar nuestra manera de consumir y de relacionarnos con nuestro entorno".