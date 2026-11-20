La Asociación Memorial del Cementerio de Cáceres (Amececa) ha mostrado su disconformidad con la leyenda que se ha incluido en el monumento junto a la plaza de toros de Cáceres, y acusa al Gobierno local de intentar "blanquear" la represión franquista sufrida en ese lugar, que formó parte del campo de concentración franquista de Los Arenales.

Según informa la asociación en el monumento se ha instalado una placa en la que se puede leer "In memoriam dedicado a las personas que fueron recluidas en la plaza de toros (1937-1939) y a quienes lucharon por su compromiso con la libertad y la democracia en la ciudad de Cáceres"

"Con la primera parte de esta leyenda parece que lo que se pretende es hacer olvidar a la ciudadanía que las personas que estuvieron presas fueron prisioneros republicanos y que la plaza de toros era una parte del campo de concentración franquista de Los Arenales", asegura la asociación memorialista.

Respecto al segundo fragmento de la leyenda "queda claro que su falta de concreción y su carácter genérico parece ser un ejercicio premeditado de desmemoria hacia quienes realmente sufrieron la represión franquista en nuestra ciudad", añade.

Por todo lo anterior, Amececa sigue reivindicando su propio texto en el que se diga: "En memoria de los prisioneros republicanos que fueron recluidos en esta plaza de toros de Cáceres, usada, entre 1938 y 1939, como anexo del campo de concentración franquista de los Arenales", ya que recoge "tanto la verdad histórica como lo publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 27 de febrero de 2025 que regula la Construcción de monumentos en plazas de toros de la provincia de Cáceres que sirvieron como lugares de represión.

Amececa cree que la instalación de este monumento junto a la plaza de toros "muestra una actuación autoritaria" por parte del alcalde, ya que no se ha respondido a los llamamientos de la asociación para colaborar en su instalación.

Por ello, Amececa ha mostrado su "sorpresa y estupor" al conocer que monumento acaba de ser instalado hace unos días. "Sorpresa porque no se ha contado para nada con la colaboración ofrecida en todo momento por Amececa y estupor por el contenido de la leyenda que aparece en el monumento aludido", recoge la nota.

"La actitud de no contar con la colaboración de Amececa pone de manifiesto la falta de diálogo y la actuación autoritaria del alcalde de la ciudad al no tener en cuenta la labor que lleva realizando nuestra asociación desde 2010 en favor de las víctimas de la represión franquista en nuestra ciudad", concluye.