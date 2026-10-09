El 78,2% de los titulados de la Universidad de Extremadura en el curso 2022/2023 tiene trabajo

El nuevo 'Estudio de Inserción Laboral 2026', que recoge los datos de los titulados por la Universidad de Extremadura que finalizaron sus estudios en el curso 2022/2023, refleja una tasa de ocupación del 78,2 por ciento.

El informe, que se publica desde el año 2009 de manera ininterrumpida, ha sido elaborado por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) dependiente del Vicerrectorado de Calidad y Estrategia.

La rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura obtiene los mejores resultados, con un 90,8 por ciento de personas ocupadas, seguida por el área de Ciencias de la Salud con el 85,8 por ciento.

Así, el 59,2 por ciento de los trabajadores cuentan en la actualidad con un contrato indefinido, lo que refleja una "notable estabilidad laboral".

Además, el 94,5 por ciento de las personas egresadas ha trabajado en algún momento tras finalizar sus estudios y ha tardado una media de seis meses en encontrar su primer empleo.

"Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad valoramos muy positivamente estos datos. Reflejan la mejora sustancial en la empleabilidad de los estudiantes, fruto del trabajo intenso que se realiza desde el Servicio de Prácticas y Empleo (SEPYE), a través de sus oficinas de Orientación Laboral y Prácticas", ha manifestado la vicerrectora del área, Rocío Blas.

"Estos datos se alinean con los resultados de los diferentes programas de prácticas y estancias remuneradas que se llevan a cabo desde la Alianza Extremadura es futuro. Cada vez es menor el tiempo que tarda el estudiantado en conseguir su primer trabajo", ha señalado Blas.

Asimismo, ha incidido en que acercar la empresa a la universidad en diferentes acciones ayuda a mejorar "de forma significativa la empleabilidad" y este estudio refrenda los sondeos que se venían avanzando con los programas de prácticas.

"Es muy buena noticia para el estudiantado y para la UEx porque el objetivo final de la universidad es facilitar el acceso de nuestros egresados al mercado laboral", ha declarado.

El informe también refleja las diferencias de inserción laboral entre hombres y mujeres: la tasa de ocupación masculina alcanza el 82,6 por ciento, mientras que la femenina se sitúa en el 75,3 por ciento. Estas diferencias por sexos también se extrapolan a las retribuciones, ya que el salario neto mensual medio es de 1.628 euros, 1.784 euros para los hombres y 1.511 euros para las mujeres.

Los egresados por la Universidad de Extremadura se muestran satisfechos con la formación recibida y otorgan una nota de 8 sobre 10, que confirma la "buena percepción" sobre la calidad de sus estudios universitarios, ha destacado la UEx en nota de prensa.

La valoración de los distintos aspectos sobre sus estudios universitarios fue 7,7 para los Contenidos teóricos recibidos; 7,2 para los Contenidos prácticos recibidos; 7,8 para el Profesorado; 7,3 para las Instalaciones y equipos disponibles en el aula 7,3 y 7,9 para la Gestión administrativa.

Así, la vicerrectora de Calidad y Estrategia, Mercedes Macías, ha destacado la importancia del Estudio de Inserción Laboral para el diseño curricular del estudiantado, "resulta de suma utilidad para obtener datos relevantes a la hora de tomar decisiones en nuestra universidad relacionadas con la orientación profesional del alumnado actual y futuro, la mejora y actualización de los programas formativos impartidos y sus perfiles de egreso".

El Estudio de Inserción Laboral pretende tener un conocimiento real de las opiniones de las personas tituladas sobre sus estudios, las necesidades formativas adicionales y las expectativas de futuro y también detecta las posibilidades que el mercado de trabajo ofrece a las distintas titulaciones.

Para realizar este trabajo se ha tenido en cuenta a las personas tituladas de la Universidad de Extremadura en el curso 2022-23, que fueron un total de 4.157, entre las que se seleccionó una muestra aleatoria de 1.940 personas, que representan el 46,7 por ciento. Las entrevistas fueron realizadas entre febrero y mayo de 2026.