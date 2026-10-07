443 muertos por ahogamientos en España entre enero y septiembre, 10 de ellos en Extremadura

Un total de 443 personas murieron por ahogamientos en espacios acuáticos de España, diez de ellos en Extremadura, entre los pasados meses de enero y septiembre, 39 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 9,7 por ciento.

Solo en septiembre se registraron 54 fallecidos, 26 menos que en agosto, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que advierte de que los datos demuestran que el riesgo de ahogamiento no desaparece con el final de la temporada de baño.

Durante septiembre fallecieron tres menores de edad, lo que eleva a 37 las muertes de los mismos registradas en 2026.

Los 54 fallecimientos del mes pasado convierten al de este año en el septiembre con mayor número de muertes por ahogamiento desde 2015, inicio de la serie analizada por el Informe Nacional de Ahogamientos.

La cifra supera los 53 fallecimientos registrados en septiembre de 2023, hasta ahora el dato más elevado, y los 52 contabilizados en 2018, y supone 18 más que en el mismo mes del año pasado, un incremento del 50 por ciento.

De las 54 personas fallecidas durante septiembre 38 tenían 45 años o más, lo que supone algo más del 70 por ciento de las víctimas del mes.

Los grupos con mayor incidencia fueron las personas mayores de 75 años, con catorce fallecimientos; y las de 45 a 54 años, con 11, seguidos de las víctimas de entre 65 y 74 años, ocho, mientras que el grupo de 35 a 44 registró siete fallecimientos y las personas de 55 a 64 años cinco.

En el acumulado anual las personas mayores de 75 años constituyen el grupo con mayor número de víctimas, con 80 fallecimientos, seguidas de las personas de entre 65 y 74 años, con 76, y de las de 55 a 64 años, con 60.

De las 54 personas fallecidas en septiembre, 42 eran hombres y 12 mujeres, de modo que los hombres representaron cerca del 78 por ciento de las víctimas del mes.

En el acumulado de 2026 se contabilizaron las muertes de 341 hombres y 102 mujeres, una distribución que confirma el claro predominio masculino entre las víctimas de ahogamiento.

En septiembre las playas registraron 19 fallecimientos, los ríos 9, las piscinas 5 y otros espacios acuáticos concentraron 21.

En el conjunto del año las playas continúan siendo el principal escenario de los ahogamientos, con 187 fallecidos, mientras en ríos se registraron 80, en piscinas 62 y en otros espacios acuáticos 114.

El informe destaca que los datos ponen de manifiesto que el riesgo no está vinculado únicamente a espacios de baño tradicionales como pueden ser playas o piscinas sino que puede presentarse en cualquier entorno acuático.

Durante septiembre 23 de los 54 fallecimientos se produjeron en espacios en los que debería existir servicio de socorrismo en el momento del incidente, mientras que en 11 casos no estaba previsto que existiera vigilancia y en otros 20 esta clasificación no resultaba aplicable.

En el acumulado de 2026 163 de los 443 fallecimientos se produjeron en espacios en los que debería existir servicio de socorrismo, frente a 115 casos en zonas donde no estaba previsto y 165 en situaciones en las que este criterio no procedía.