El presentador Christian Gálvez pregonará la Semana Santa de Mérida en un acto que tendrá lugar el 6 de marzo de 2027

La Junta de Cofradías de Mérida ha acordado por unanimidad que el escritor y presentador Christian Gálvez sea el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Mérida 2027, una designación que ha sido aceptada por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo.

El pregón se celebrará el próximo 6 de marzo de 2027, a las 20.45 horas, dando así inicio a una Semana Santa que volverá a convertir las calles y el patrimonio histórico de Mérida en escenario de una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la ciudad.

La Junta de Cofradías ha recibido con “enorme alegría” la aceptación de Christian Gálvez, quien ha trasladado su agradecimiento por una designación que, según sus propias palabras, constituye “un verdadero privilegio”.

“Quisiera trasladar mi más profunda gratitud a toda la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Mérida por el enorme honor que supone haber sido designado, además por unanimidad, Pregonero de la Semana Santa de Mérida 2027”, ha señalado Gálvez.

El pregonero ha reconocido que recibe esta designación “con una enorme ilusión, pero también con el respeto y la responsabilidad que merece”, al considerar que poder poner voz a una celebración “tan profundamente arraigada en la fe, la historia y la tradición de Mérida” supone un auténtico privilegio.

Una trayectoria literaria vinculada a la figura de Jesús

La elección de Christian Gálvez adquiere una especial relevancia por su reciente trayectoria literaria y por su propia experiencia de fe. En los últimos años, el escritor ha profundizado especialmente en la figura de Jesucristo y en los orígenes del cristianismo.

En 2024 publicó Te he llamado por tu nombre, una novela histórica ambientada en la Jerusalén del siglo I y centrada en la figura de Jesús de Nazaret y el nacimiento del cristianismo. La obra supuso para el autor una forma de abordar públicamente su propia relación con la fe, después de un proceso personal de reencuentro con sus creencias.

En 2025 publicó Lucas, el evangelista de los invisibles, una obra centrada en la figura del evangelista Lucas, médico, viajero y cronista, y en su particular mirada hacia quienes permanecían en los márgenes de la sociedad. El libro profundiza en su figura y en el contexto de los primeros años del cristianismo, continuando la línea de divulgación histórica y religiosa desarrollada por el autor.

En 2026 ha publicado He vencido al mundo, segunda entrega de esta saga dedicada a Jesús de Nazaret, en la que aborda los últimos días de la vida de Cristo, la Pasión y la Resurrección, acercándose especialmente a personajes como María, Judas Iscariote y el centurión romano. La novela reflexiona sobre la fe, la duda, el perdón, la culpa y la condición humana.

Precisamente, el propio Gálvez ha explicado que su acercamiento a la figura de Jesús está estrechamente relacionado con un proceso personal de recuperación de la Fe. Tras una etapa de alejamiento, ha señalado que su mujer, Patricia Pardo, y sus viajes a Santiago de Compostela y a Tierra Santa fueron determinantes en ese reencuentro. Él mismo se ha definido públicamente como creyente, practicante y católico.

Su viaje a Jerusalén en 2023 fue también determinante para abordar su nueva etapa literaria. Para la elaboración de sus novelas sobre Jesús, Gálvez ha recurrido a las Sagradas Escrituras y a otras fuentes históricas, además de contar con especialistas en cristianismo, judaísmo y mundo romano.

Uno de los hitos más significativos de esta etapa ha sido, además, su elección junto a su mujer, la periodista Patricia Pardo, para presentar el gran encuentro con Su Santidad León XIV celebrado en el estadio Santiago Bernabéu. Ambos fueron los encargados de conducir un acto multitudinario ante miles de perso-nas, acompañando uno de los momentos centrales de la visita del Santo Padre a España. La elección del matrimonio para ejercer como hilo conductor de este encuentro supuso un reconocimiento especialmente relevante dentro de su tra-yectoria pública y personal, y les permitió participar de manera directa en una cita de extraordinaria dimensión social, mediática y espiritual. Bajo el lema «Al-

zad la mirada», el encuentro se convirtió también en una experiencia profunda-mente vinculada a su compromiso público con la fe, la cultura y la divulgación de los valores cristianos.

Asimismo, colabora como escritor en la revista Tierra Santa y como articulista en Alfa y Omega, donde aborda cuestiones relacionadas con la fe, la historia, la cultura y la actualidad desde una perspectiva personal y divulgativa.

Esta vinculación entre fe, investigación histórica, literatura y comunicación constituye uno de los elementos que la Junta de Cofradías ha tenido especialmente en cuenta a la hora de proponer su designación como pregonero de la Semana Santa emeritense.

Mérida, encuentro entre Roma y cristianismo

Christian Gálvez ha querido agradecer igualmente al arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo, la aceptación de su nombramiento y las palabras trasladadas en la carta en la que se comunica dicha aceptación. En este sentido, ha destacado especialmente que se haya valorado no solo su trayectoria profesional, sino también “mi manera de vivir y expresar públicamente mi fe cristiana”, algo que, ha afirmado, hace que para él este pregón tenga “una dimensión muy especial”.

El escritor y presentador ha puesto también el acento en el significado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa en Mérida, una ciudad que considera excepcional por su vinculación entre historia y cristianismo. “La posibilidad de hacerlo en una ciudad como Mérida, en la antigua Augusta Emerita, donde la historia de Roma y las raíces del cristianismo dialogan de una manera tan extraordinaria con el presente, hace que la invitación resulte todavía más emocionante”, ha afirmado.

Una relación especialmente significativa teniendo en cuenta que su obra literaria sobre Jesús se adentra precisamente en el mundo romano y en el contexto histórico en el que nació el cristianismo. En su segunda novela, He vencido al mundo, la presencia del Imperio romano y personajes como el centurión Longinos forman parte de una narración que sitúa al lector en los días de la Pasión.

Por ello, Christian Gálvez ha manifestado que será para él “un auténtico honor aceptar su invitación y compartir con todos los emeritenses un acontecimiento de tanta relevancia espiritual, cultural y humana”.

Desde la Junta de Cofradías de Mérida se ha expresado la satisfacción por contar con Christian Gálvez como pregonero de la Semana Santa 2027 y se ha destacado la singularidad de que una persona con su capacidad de comunicación, su trayectoria literaria y su experiencia personal de fe sea la encargada de poner voz a la Semana Santa emeritense.

La Junta considera, además, que su elección permitirá establecer un diálogo especialmente sugerente entre la Fe cristiana, la historia de Augusta Emerita, el patrimonio romano de la ciudad y la propia experiencia contemporánea de vivir y comunicar la Semana Santa.

Con esta designación, la Junta de Cofradías comienza a preparar los actos de la Semana Santa de Mérida 2027, una celebración que cada año reúne a miles de emeritenses y visitantes en torno a la fe, la tradición, el patrimonio y la cultura de una ciudad cuyo conjunto histórico y monumental constituye un escenario único para vivir la Pasión de Cristo.

La Junta de Cofradías ha querido agradecer públicamente a Christian Gálvez su aceptación y ha mostrado su convencimiento de que su pregón será uno de los grandes momentos de la Semana Santa de Mérida 2027.