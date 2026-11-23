El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey contará con la participación de 15 equipos de Primera División, que volverán a enfrentarse a otros tantos clubes de Primera y Segunda RFEF y al único procedente de la Copa Federación, el Sestao River, que sigue en competición tras eliminar al Espanyol.

En el sorteo, que se celebrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (12:30 horas), siguen sin estar Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Barcelona, los cuatro exentos al disputar la Supercopa de España y que se incorporarán en dieciseisavos.

Las eliminatorias volverán a estar condicionadas por dos criterios establecidos de antemano en las bases de la competición. Uno es que el equipo de inferior categoría siempre actuará de local, mientras que si son de la misma lo hará en su estadio el que haya salido antes su bola, y el otro la proximidad geográfica, con solo dos grupos, uno de mitad norte del país y otro mitad sur.

Los 56 clubes participantes se distribuyen en cinco bombos correspondientes a Primera División (15), Segunda (18), Primera RFEF (14), Segunda RFEF (8) y Copa Federación (1).

El único Primera eliminado en la anterior ronda fue el Espanyol, que cayó con el Sestao River, que se volverá a medir a un equipo de máxima categoría.

Los ocho equipos de Segunda RFEF también recibirán como locales a ocho equipos de Primera. Los seis restantes de máxima categoría lo harán como visitantes a otros seis de Primera RFEF.

Equipos participantes:

· Primera: Elche, Villarreal, Rayo, Getafe, Osasuna, Málaga, Athletic, Sevilla, Racing, Deportivo, Alavés, Valencia, Levante, Betis y Celta

· Segunda: Girona, Almería, Las Palmas, Ceuta, Eldense, Granada, Valladolid, Sporting, Castellón, Burgos, Andorra, Cádiz, Eibar, Leganés, Albacete, Sabadell, Mallorca y Tenerife.

· Primera RFEF: Europa, Sant Andreu, Mirandés, Cultural, Ponferradina, Rayo Majadahonda, CD Extremadura, Zaragoza, Huesca, Zamora, Coria, Antequera, Real Jaén, Cartagena.

· Segunda RFEF: Atlético Paso, Arosa, Numancia, Real Ávila, Gimnástica Torrelavega, Amorebieta, Reus y Portugalete.

Copa Federación: Sestao River.

Las eliminatorias de segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 1, 2 y 3 de diciembre.