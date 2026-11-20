AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Atlético de Madrid (sábado 21 de noviembre, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano-Hispanolusa (viernes 20 de noviembre, 19:30h)
San Roque-Coria (sábado 21 de noviembre, 16h)
Flecha Negra-Vedruna Cáceres (sábado 21 de noviembre, 16h)
Extremadura-Don Benito (sábado 21 de noviembre, 16h)
Gévora-Villafranca (sábado 21 de noviembre, 17h)
La Cruz Villanovense-Moralo (sábado 21 de noviembre, 16h)
Zafra-Puebla de la Calzada (sábado 21 de noviembre, 19:30h)
Ciudad de Plasencia-Badajoz (sábado 21 de noviembre, 16:30h)
Cacereño-Fuente de Cantos (sábado 21 de noviembre, 16h)
Primera RFEF Femenino
Barcelona B-Cacereño Femenino (domingo 22 de noviembre, 11h)
SportExtremadura-Real Madrid B (domingo 22 de noviembre, 12h)
Segunda RFEF Femenino
Argual-Cacereño Atlético (domingo 22 de noviembre, 9:30h)
Tercera RFEF Femenino
Extremadura-Cacereño Atlético B (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Castuera-Villanovense (domingo 22 de noviembre, 17h)
SportExtremadura B-Jerez (domingo 22 de noviembre, 18h)
Templaria-Badajoz (domingo 22 de noviembre, 12:15h)
Zafra-San Bartolomé (domingo 22 de noviembre, 18h)
Féminas Don Benito-San Miguel Plasencia (domingo 22 de noviembre, 12h)
Primera RFEF Masculina
Ponferradina-Extremadura (sábado 21 de noviembre, 18:45h)
Deportivo Fabril-Coria (domingo 22 de noviembre, 16h)
Mérida-Real Unión (domingo 22 de noviembre, 18:15h)
Cacereño-Logroñés (domingo 22 de noviembre, 20:30h)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Marbella (domingo 22 de noviembre, 12h)
Recreativo de Huelva-Badajoz (domingo 22 de noviembre, 17:30h)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Guadiana (sábado 21 de noviembre, 18h)
Gévora-Villanovense (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Castuera-Azuaga (domingo 22 de noviembre, 12h)
UP Plasencia-Cabeza del Buey (domingo 22 de noviembre, 12h)
Quintana-Montijo (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Pueblonuevo-Villafranca (domingo 22 de noviembre, 17h)
Zafra-Jerez (domingo 22 de noviembre, 12:15h)
Moralo-Llerenense (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Santa Amalia-Jaraíz (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Malpartida-Arroyo (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Cabezuela-El Batán (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Nuevo Cáceres-Talayuela (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Chinato-Moraleja (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Amanecer-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Aceituna-Montehermoso (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Diocesano-Torreorgaz (domingo 22 de noviembre, 12h)
Grupo 2
Valverdeño-Trujillanos (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
San Jorge-Valdelacalzada (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Badajoz B-Valdebótoa (domingo 22 de noviembre, 16h)
Villar del Rey-Hernando de Soto (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Lobón-Talavera (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
La Garrovilla-Sanvicenteño (domingo 22 de noviembre, 12h)
Obandina-Alburquerque (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Grupo 3
Campanario-Gimnástico Don Benito (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Talarrubias-Miajadas (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Sport Villanovense-Metelinense (domingo 22 de noviembre, 12h)
Peleño-Guareña (domingo 22 de noviembre, 17h)
San Bartolomé-Zarceño (domingo 22 de noviembre, 12h)
Almoharín-Trujillo (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Monterrubio-Hernán Cortés (domingo 22 de noviembre, 17h)
Grupo 4
Aceuchal-Oliva (domingo 22 de noviembre, 17h)
La Estrella-Don Álvaro (domingo 22 de noviembre, 17h)
Mérida Promesas-San Serván (domingo 22 de noviembre, 12h)
Fuente de Cantos-Solana (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Calamonte-Ribereña (domingo 22 de noviembre, 12h)
Gran Maestre-Bienvenida (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Santa Marta-Torremejía (domingo 22 de noviembre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cuacos de Yuste-Galisteo (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Norte de Extremadura-Losareño (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Montehermoso B-Las Hurdes (domingo 22 de noviembre, 12h)
Hervás-Jerte (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Navaconcejo-Villa Cañaveral (domingo 22 de noviembre, 16h)
Torrejoncillo-Ciudad de Plasencia B (domingo 22 de noviembre, 16h)
Piornal-San Miguel Plasencia (domingo 22 de noviembre, 16h)
Grupo 2
Palazuelo-Entrerríos (domingo 22 de noviembre, 12:15h)
Malpartida-Valdehornillo (domingo 22 de noviembre, 16h)
Athletic Valle-Orellana (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Siruela-Fuenlabrada (domingo 22 de noviembre, 16h)
Herrera-Puebla de Alcocer (domingo 22 de noviembre, 17h)
Valdivia-La Haba (domingo 22 de noviembre, 16:45h)
Casas de Don Pedro-Ilipense Zalamea (domingo 22 de noviembre, 12h)
Grupo 3
Olivenza UD-Alconchel (domingo 22 de noviembre, 12h)
Corazón de Jesús-San Roque (domingo 22 de noviembre, 12:15h)
Valencia de Alcántara-Puerta Palmas (domingo 22 de noviembre, 12h)
Juventud UVA-La Albuera (domingo 22 de noviembre, 16:15h)
Hispanolusa-Real Bitcoin (domingo 22 de noviembre, 13h)
Cheles-San Francisco de Olivenza (domingo 22 de noviembre, 16:15h)
Grupo 4
Santa Quiteria-Valdefuentes (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Madroñera-Casar de Cáceres (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Cacereño Veracruz-Garrovilla (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Brocense-Barbaño (domingo 22 de noviembre, 12h)
La Roca-Saludeño (domingo 22 de noviembre, 16:45h)
Estudiantes Nazaret-Amanecer B (domingo 22 de noviembre, 17h)
Grupo 5
Campillo-Monesterio (domingo 22 de noviembre, 16h)
Usagre-Alange (domingo 22 de noviembre, 16:30h)
Belenense-Vadesa (domingo 22 de noviembre, 12:30h)
Emerita Augusta-Fregenal (domingo 22 de noviembre, 17h)
Segureña-Berlanga (domingo 22 de noviembre, 16:45h)
Jerez B-Fornacense (domingo 22 de noviembre, 17:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Rena-El Álamo (sábado 21 de noviembre, 16:30h)
Grupo López Bolaños-Albacete (sábado 21 de noviembre, 17h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Villanueva del Fresno-Albroksa (sábado 21 de noviembre, 18:30h)
Jerez-Almendralejo (sábado 21 de noviembre, 17h)
Colegio San José-Madroñera (domingo 22 de noviembre, 11h)
Cáceres Malpartida-Torrecillas (sábado 21 de noviembre, 18h)
Burguillos-Navalmoral (sábado 21 de noviembre, 18h)
Talayuela-Arroyo (sábado 21 de noviembre, 18:30h)
Casar de Cáceres-Salvatierra (domingo 22 de noviembre, 12:15h)
Granja-Jarandilla (sábado 21 de noviembre, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Domusa Teknik-Al-Qázeres (domingo 22 de noviembre, 17h)
Liga Femenina 2
Hierros Díaz Extremadura-Móstoles (sábado 21 de noviembre, 17:30h)
Segunda FEB Masculina
IREN BCBadajoz-Morón (sábado 21 de noviembre, 19h)
Cáceres Patrimonio-Movistar Estudiantes (sábado 21 de noviembre, 19h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Baloncesto Badajoz (sábado 21 de noviembre, 18h)
Coria-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 21 de noviembre, 20h)
San Antonio Cáceres-Alcalá (domingo 22 de noviembre, 12h)
San Fernando-CBA Spain (domingo 22 de noviembre, 18h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Sanse-Metlen Cáceres (sábado 21 de noviembre, 16h)
Voleibol Arroyo-Emalsa Gran Canaria (sábado 21 de noviembre, 18h)
Super Liga Masculina 2
CVA Extremadura-Mayurqa vóley Palma (sábado 21 de noviembre, 18h)
RUGBY
División de Honor B Masculina (Grupo C)
CAR Sevilla-CAR Cáceres (sábado 21 de noviembre, 16h)