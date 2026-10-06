Badajoz-Tenerife, San Sebastián de los Reyes-Coria y el Derby Don Benito-Extremadura, duelos de primera eliminatoria de la Copa

Los equipos extremeños ya conocen a sus rivales en la primera eliminatoria (a partido único) de la Copa del Rey de esta temporada.

Así, el CD Badajoz se enfrentará al CD Tenerife; el CD Coria disputará su eliminatoria en el campo de la UD San Sebastián de los Reyes; y el CD Don Benito recibirá al CD Extremadura.

La primera eliminatoria, en la que participan 112 de los 116 de esta edición, -quedan exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, vigente campeón copero- estará compuesta por un total de 56 partidos, cuyos vencedores obtendrán una plaza en la segunda eliminatoria del campeonato del KO.

Estos emparejamientos, que se disputarán los días 27, 28 y 29 de octubre, se sortearon agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior.