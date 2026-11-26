La contratación del servicio ya está en marcha y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de noviembre. El autobús funcionará de lunes a viernes, en días lectivos, hasta el 14 de mayo de 2027.

Están previstas dos salidas diarias desde Vila-real, a las 7:30 y a las 13:30 horas, y dos trayectos de vuelta, aproximadamente a las 14:15 y a las 21:00 horas. En Vila-real habrá cuatro paradas: avenida del Riu Ebre, avenida de Francesc Tàrrega, avenida de Pius XII y la estación de Renfe.

En Castellón, el autobús llegará primero a la Universidad CEU Cardenal Herrera y después al Ágora de la UJI. En el trayecto de vuelta realizará el recorrido inverso.

El servicio está dirigido principalmente a las personas empadronadas en Vila-real y matriculadas en estudios universitarios en cualquiera de los dos centros. La iniciativa pretende facilitar los desplazamientos del alumnado y ofrecer una alternativa de movilidad sostenible y segura.