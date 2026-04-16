El jardín Juame I y el Molí la Vila acogen el regreso de la Feria del Libro de Vila-real enfocada en los más jóvenes

La Concejalía de Cultura de Vila-real retoma la celebración de la Feria del Libro con una nueva edición que marca un punto de renacimiento para este evento cultural, que vuelve a enmarcarse dentro de la festividad de Sant Jordi y del Día del Libro. El evento tendrá lugar del 24 al 26 de abril en el Jardín Jaume I y también hará uso del Molí la Vila en algunas actividades.

La programación se ha diseñado con una atención especial al público infantil y juvenil, considerado clave tanto para el presente como para el futuro de la ciudad, con actividades para todos los públicos, como cuentacuentos familiares, presentaciones literarias, talleres, encuentros con autores y autoras, así como espacios específicos para jóvenes lectores y lectoras. Además, contará con la participación activa de librerías locales, centros educativos y entidades culturales.

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 18.00 horas, con un cuentacuentos a cargo de ContaClown, seguido de la presentación del libro Propósito de Luz, de Isabel Serrano.

Durante el fin de semana, la programación incluirá presentaciones como Nosaltres, passat, present i futur de Enrique Arenós, Quique, Medalla de Oro de la ciudad; Flores de Azahar de Julio García Robles o Nowheretown de José Sanchis, así como actuaciones musicales y actividades infantiles con propuestas como La Glüps Band o Dani Miquel.

La feria contará con la participación de diversas librerías locales que dispondrán de casetas de venta, al igual que la Associació Cultural Tirant lo Groc, y también instalará su estand de libros solidarios el grupo de Corresponsales Juveniles, además de contar con firmas de ejemplares.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Jardín de Jaume I, donde se ubicarán las casetas y los escenarios para actuaciones, mientras que las presentaciones de libros tendrán lugar en el Molí la Vila, un espacio municipal que también se quiere poner en valor con esta iniciativa.