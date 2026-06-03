'El reto de educar hoy': Pedro García Aguado y Nerea López en el Ciclo de Ágora Nules

El Local Multifuncional de Nules acogerá esta nueva cita el martes, 16 de junio, a las 19:00 horas, con entrada gratuita, y en la misma se abordará uno de los temas que más preocupa a las familias, personal docente, y a la sociedad en general: cómo educar a los hijos e hijas en un contexto marcado por la inmediatez, la tecnología, las redes sociales y los profundos cambios sociales actuales.

Pedro García Aguado es muy conocido por su trayectoria profesional y por su labor de divulgación sobre educación, adolescencia y relaciones familiares, que durante años ha trabajado directamente con jóvenes y familias, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de España en materia de educación y prevención.

Por su parte, Nerea López, es una comunicadora y divulgadora especializada en cuestiones relacionadas también con la educación y el desarrollo de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Nules se señala que esta nueva conferencia encaja perfectamente en la filosofía de Ágora Nules, "queremos acercar a nuestro municipio a personas que generen conocimiento, reflexión e inspiración. Queremos que Nules sea un lugar donde se hable de economía, cultura, empresa, innovación, bienestar y también de educación, porque todos estos ámbitos contribuyen al progreso de una población", ha dicho David García.

Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Nules cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.