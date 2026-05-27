Identifican al responsable de un vertido ilegal en la desembocadura del Mijares tras una investigación conjunta entre administraciones.

La colaboración entre distintas administraciones públicas ha permitido identificar a la persona responsable de un vertido ilegal de residuos de obra en el entorno protegido de la desembocadura del río Mijares, así como lograr la retirada de los materiales y la restauración del espacio natural afectado.

Los hechos se remontan al pasado 23 de febrero, cuando el servicio de guardería del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares detectó durante una ronda de vigilancia tres grandes sacas abandonadas con restos de materiales de construcción, aislamiento y otros residuos dentro del espacio protegido.

Tras el hallazgo, agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana iniciaron una investigación para esclarecer el origen del vertido. Durante la inspección localizaron documentación relacionada con una obra entre los residuos, lo que permitió vincular los materiales abandonados con una construcción ubicada en el término municipal de Almassora.

La colaboración con el Ayuntamiento de Almassora resultó fundamental para identificar tanto la obra como a la persona responsable del vertido. Según el informe elaborado por los agentes medioambientales, los residuos ocupaban una superficie aproximada de 20 metros cuadrados y alcanzaban un volumen estimado de 3,5 metros cúbicos.

Además, la zona afectada cuenta con diversas figuras de protección ambiental, entre ellas ZEPA, LIC y zona húmeda catalogada, al encontrarse dentro del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares.

Tras la tramitación administrativa y el requerimiento efectuado desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Almassora, la persona responsable procedió a retirar los residuos el pasado 21 de mayo, restituyendo el entorno a su estado original.

La intervención ha sido posible gracias a la coordinación entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Almassora y el Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares.

Asimismo, recuerdan que abandonar residuos en espacios naturales protegidos puede conllevar sanciones y responsabilidades legales conforme a la normativa vigente en materia de gestión de residuos y protección ambiental.