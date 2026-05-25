Caixa Rural Burriana aprueba las cuentas de 2025 con un beneficio de 2,27 millones y renueva su Consejo Rector

Los socios de Caixa Rural Burriana aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 durante la Asamblea General celebrada en el salón social de la entidad. Los asistentes dieron su respaldo a la gestión realizada por el Consejo Rector y el equipo directivo, que ha permitido cerrar el ejercicio con un beneficio de 2,269 millones de euros, lo que representa un incremento del 24,1 % respecto al año anterior.

El presidente de la entidad, Juan Agustín Pérez, destacó la “positiva evolución” de la cooperativa de crédito a pesar de las incertidumbres derivadas del contexto geopolítico internacional. Pérez subrayó que la entidad ha logrado mejorar las principales magnitudes económicas, retribuir el capital social de los socios y reforzar el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa.

Durante la asamblea también se rindió homenaje a José Luis Traver Monfort, director general de la entidad entre 1993 y 2014. El presidente recordó que bajo su dirección la caja se integró en Grupo Cooperativo Cajamar, un paso que calificó como “decisivo” para la modernización y crecimiento de la entidad. Además, se proyectó un vídeo con algunos de los momentos más destacados de su trayectoria.

AL cierre de 2025, Caixa Rural Burriana contaba con 18.802 clientes, de los cuales 7.859 son socios, que aportan al capital social 5,536 millones de euros, un 3,3 % más que el ejercicio anterior.

La cifra de balance alcanzó los 277,088 millones de euros, tras crecer un 5,2 % en el último año. Asimismo, la cifra de negocio de balance minorista se situó en 321,622 millones de euros, con un incremento anual del 4,8 %.

En cuanto a los recursos fuera de balance, la entidad alcanzó los 49,403 millones de euros, un 33 % más que el año anterior, impulsados principalmente por el crecimiento de los fondos de inversión y los planes de pensiones. En conjunto, los recursos gestionados minoristas aumentaron un 9,1 %, hasta los 289,949 millones de euros.

El crédito bruto minorista a la clientela se elevó hasta los 81,076 millones de euros, un 3,4 % más, mientras que el crédito sano minorista alcanzó los 80,140 millones de euros, con un crecimiento del 4,9 %.

La directora general también destacó la evolución positiva de la gestión del activo irregular. Los activos dudosos de inversión crediticia se situaron en 936.000 euros, con una tasa de morosidad del 1,12 %, inferior a la media del sector. Además, la tasa de cobertura de la morosidad alcanzó el 108,8 % gracias a un fondo de cobertura de 1,018 millones de euros.

En el apartado institucional, la Asamblea General Ordinaria aprobó la renovación de varios cargos del Consejo Rector. La candidatura ratificada mantiene a Juan Agustín Pérez Peris como presidente; a Josefa María Ponz Artero como secretaria; a Cristian Alejandro Malo Rochera como vicepresidente, y a Manuel Diago García como vocal no ejecutivo. Todos ellos iniciarán un nuevo mandato de cuatro años que finalizará el 22 de mayo de 2030.