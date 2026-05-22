Almassora celebra el día grande de Santa Quitèria con tradición, emoción y solidaridad en Les Calderes

Almassora ha vivido este viernes el día más emblemático de sus fiestas patronales en honor a Santa Quitèria con la celebración de Les Calderes, una tradición declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes en torno a una de las citas más representativas del municipio.

Tras la tradicional misa durante la mañana, a las 13.00 horas, la tradicional mascletà ha hecho vibrar nuevamente las calles del municipio antes de la visita institucional a la residencia municipal Vicente Vilar Morellá. Posteriormente, a las 14.00 horas, se ha celebrado uno de los momentos más esperados del día: la bendición y reparto del arroz cocinado en las 22 calderas, símbolo de convivencia, unión y solidaridad para generaciones de almassorins.

Durante el acto, el Ayuntamiento ha hecho entrega de la Caldera de Honor a Two7Tiles por su trayectoria innovadora en el sector cerámico. La empresa, fundada en 2010, ha destacado por su especialización en la manipulación de porcelánico de gran formato y fino espesor, apostando por la investigación, el desarrollo técnico y la creación de maquinaria propia. El reconocimiento fue recogido por Ramón Muñoz Montiel junto a sus padres, Andrés Muñoz Simón y Rafela Montiel Briones.

La jornada también ha tenido un marcado carácter solidario. El Ayuntamiento ha entregado a la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer un cheque de 6.655 euros recaudados durante la Romería gracias a la venta de cintas, pañuelos y del tradicional ‘llibret’. La presidenta local de la entidad, Ramona Palomares, ha sido la encargada de recibir la aportación solidaria.