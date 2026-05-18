Talentos Invisibles llena el Teatro Carmen Tur de La Vall d’Uixó en una emotiva jornada sobre neurodiversidad

La asociación Talentos Invisibles celebró este fin de semana su presentación oficial en el Teatro Carmen Tur de la Vall d´Uixó ante un público que prácticamente llenó el recinto, en una jornada dedicada a la neurodiversidad, la educación y el acompañamiento a familias y jóvenes.

El acto estuvo conducido por Pedro García Aguado, quien abrió la jornada con una intervención cercana y humana centrada en la importancia de comprender, acompañar y dar visibilidad a muchas de las realidades que viven numerosas familias en su día a día.

Tras su introducción, se desarrolló una mesa de intervenciones en la que participaron Joaquín Sánchez, junto a profesionales como Nerea López, Lorena Suárez, José Luis Barrios y Pedro Toledo. Durante sus intervenciones compartieron distintas perspectivas relacionadas con el TDAH, el TEA, la dislexia y otras realidades vinculadas a la neurodiversidad. También formaron parte del encuentro e impulso del proyecto Sergio Cayuela, Tania Gómez y Ana Galindo, junto a otros profesionales y colaboradores implicados en esta iniciativa social.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de Laura Barrios, quien compartió su experiencia personal y profesional conviviendo con la dislexia, trasladando un mensaje de superación, esperanza y acompañamiento dirigido especialmente a familias y jóvenes.

La velada contó además con la participación sorpresa del Mago Yunke, que quiso mostrar públicamente su apoyo al proyecto mediante una actuación muy aplaudida por los asistentes. Su intervención, cercana y participativa, dejó algunos de los momentos más emotivos de la jornada y estuvo acompañada de unas palabras de respaldo hacia la labor humana que desarrolla la asociación.

El cierre del acto estuvo protagonizado por Pau Brunet, una de las voces más reconocidas en redes sociales sobre autismo en España. Durante su intervención compartió parte de su experiencia personal y reflexionó sobre la necesidad de comprender la neurodiversidad desde una mirada más cercana, natural y humana. Su participación concluyó con una interacción muy emotiva con el público, en un ambiente de cercanía, emoción y participación que reflejó el espíritu con el que nació esta iniciativa.