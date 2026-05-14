El Ayuntamiento de Moncofa impulsa la urbanización de Belcaire Sur con una inversión de más de 12 millones de euros

El Ayuntamiento de Moncofa ha iniciado el expediente de contratación para retomar la urbanización del PAI Belcaire Sur, una actuación valorada en más de 12 millones de euros que será financiada con cargo a las arcas municipales.

La medida, aprobada en el último pleno con la abstención del Partido Socialista, busca desbloquear definitivamente un proyecto urbanístico que quedó paralizado en 2008 tras la anulación judicial de la reparcelación durante el anterior gobierno municipal socialista.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha explicado que el consistorio se ve obligado a asumir la urbanización para evitar posibles reclamaciones patrimoniales por parte de propietarios que ya habían abonado en gran parte las obras antes de su paralización.

Según ha señalado el primer edil, cuando el actual equipo de gobierno accedió al Ayuntamiento en 2015, el PAI seguía bloqueado judicialmente y el municipio arrastraba una importante deuda económica. Además, ha destacado que la resolución del conflicto judicial y el saneamiento de las cuentas municipales han permitido reactivar la actuación.

El proyecto, que afecta a unos 270.000 metros cuadrados, fue inicialmente valorado en cerca de 16 millones de euros, aunque tras diversas negociaciones el coste se redujo hasta los actuales 12,1 millones.

El alcalde ha advertido de que la financiación de las obras obligará a recurrir a préstamos, lo que supondrá "un esfuerzo importante para los vecinos", aunque también ha defendido que la actuación generará nuevas oportunidades económicas y de empleo gracias a la creación de solares en primera línea de mar.

Desde el consistorio destacan que todas las obras impulsadas actualmente cuentan con respaldo económico suficiente para garantizar su finalización y evitar situaciones similares a las ocurridas en etapas anteriores.