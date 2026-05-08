Almassora arranca este viernes la programación de las fiestas de Santa Quitèria con la imposición de bandas a la reina y damas de 2026

Almassora dará esta noche el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria 2026 con la presentación oficial de la reina de las fiestas, Martina Caparrós Mezquita, en un acto que se celebrará a partir de las 22.00 horas en el Recinte Fester y que reunirá a cerca de un millar de asistentes.

La gala contará con una cuidada puesta en escena centrada en las tradiciones y señas de identidad de Almassora. La reina accederá al escenario escoltada por la Policía Local de gala y acompañada por la alcaldesa, María Tormo, y el mantenedor del acto, el director cinematográfico Sergi González, quien dedicará unas palabras a la nueva reina y su corte de honor.

Uno de los momentos más esperados será la imposición de bandas, en un acto que también contará con la presencia de alcaldes, concejales y reinas de otros municipios de la provincia, además de diputados autonómicos y provinciales y representantes de la corporación municipal.

La presentación incluirá además la participación de diferentes colectivos locales, entre ellos la Asociación Cultural El Torrelló, la Colla de Dolçainers i Tabals de Les Goles y el Grupo Scout Tramuntana. El cierre musical correrá a cargo de la banda municipal Unión Instructivo Musical La Esmeralda, dirigida por Víctor Alapont, junto al tenor Javier Bovea.

Las fiestas patronales de Santa Quitèria 2026 contarán con una programación que supera los 150 actos dirigidos a todos los públicos, con propuestas musicales, actividades infantiles, gastronomía, festejos taurinos y actos religiosos.

La programación continuará este sábado con el tradicional Pregón, que arrancará a las 17.00 horas y recorrerá la avenida José Ortiz y las calles San Luis, Santa Quitèria, San Marcos, San Ramón y Trinidad. Como novedad, el Ayuntamiento habilitará por primera vez una zona sensorialmente amigable en el tramo inicial del recorrido para facilitar que todas las personas puedan disfrutar de la cabalgata.

El domingo 10 se celebrará la tradicional romería a la ermita de Santa Quitèria. La jornada comenzará con el volteo de campanas y la reunión de romeros y vehículos engalanados en la plaza de la iglesia de la Natividad. La recaudación obtenida con la venta de cintas y pañuelos se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Almassora.

La romería partirá a las 09.00 horas presidida por el párroco Juan Ángel Tapiador Navas, acompañado por la corte de honor de la Mare de Déu del Roser y Santa Quitèria, la reina y las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa.

Tras la misa en la ermita, prevista para las 12.00 horas, se celebrará una paella monumental patrocinada por CaixAlmassora. Por la tarde tendrá lugar el regreso de la patrona y la tradicional procesión hasta la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario, acompañada por el encendido de las tradicionales hogueras.