El Ayuntamiento de Burriana implanta un censo canino con ADN para mejorar la limpieza y la protección animal

El Ayuntamiento de Burriana ha formalizado la adjudicación a la empresa ADN CANINO SL para la puesta en marcha del servicio de creación, gestión y mantenimiento del Censo Canino Municipal mediante el genotipado de los animales.

El contrato, con una duración inicial de dos años prorrogables, contempla todo el proceso, desde la obtención del perfil genético a través de muestras de saliva hasta el análisis de deyecciones abandonadas en la vía pública con el objetivo de identificar a los propietarios responsables.

La adjudicación se ha cerrado por un presupuesto máximo de 120.947,37 euros. Sin embargo, la implantación del servicio tendrá un impacto reducido en las arcas municipales en su fase principal, ya que 84.700 euros serán asumidos por la mercantil FOBESA mediante una reestructuración de las mejoras incluidas en su contrato de limpieza viaria. Gracias a esta aportación, los seis primeros meses serán gratuitos para los propietarios que deseen inscribir a sus mascotas en el censo.

Por su parte, el consistorio ha autorizado un gasto de 10.321,91 euros para el ejercicio 2026. Los precios establecidos incluyen 37,85 euros por alta de genotipado, 31,77 euros por la extracción y cotejo de ADN en heces y un coste anual de mantenimiento del software de 312,10 euros.

Como mejoras adicionales sin coste para el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria ofrece 200 altas de genotipado gratuitas y otras 200 analíticas de heces durante la vigencia del contrato. Para la ejecución del servicio, contará con un equipo técnico especializado compuesto por coordinadores, biólogos y técnicos informáticos, así como con un laboratorio preparado para el procesamiento de las muestras biológicas.

La creación de este censo genético permitirá reforzar la protección de las mascotas frente a pérdidas, robos o abandonos, al dotarlas de una “huella genética” única que facilita su identificación incluso en caso de retirada del microchip. Además, el sistema actúa como un elemento disuasorio frente a conductas incívicas, ya que posibilita identificar de forma inequívoca a los propietarios responsables de los excrementos abandonados en la vía pública.