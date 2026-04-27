Nules aborda la educación y la sobreprotección infantil en una nueva cita del ciclo Ágora con la 'Supernany'

La educación y los límites en la infancia centrarán la próxima conferencia del ciclo Ágora Nules, que se celebrará este lunes 27 de abril a las 18:00 horas en el Local Multifuncional de la localidad. Bajo el título “¿Sobreproteges o educas?”, la charla ofrecerá herramientas y reflexiones sobre uno de los debates más actuales en el ámbito familiar y educativo.

El encuentro contará con la participación de la reconocida psicóloga Rocío Ramos-Paúl Salto, popularmente conocida por su trayectoria en el programa televisivo Supernanny, donde se convirtió en un referente en educación familiar y conductas infantiles. Ramos-Paúl es especialista en terapia cognitivo-conductual infantil y adolescente, y ha dedicado gran parte de su carrera a la divulgación sobre la importancia de establecer límites, fomentar la autonomía y prevenir conductas de riesgo en menores.

Junto a ella intervendrá el psicólogo clínico Luis Torres Cardona, experto en infancia y adolescencia, con una amplia experiencia en diagnóstico, evaluación y modificación de conducta. Su enfoque práctico permitirá profundizar en cómo la sobreprotección puede afectar al desarrollo emocional y conductual de los niños, así como en las estrategias más eficaces para promover su autonomía.

La conferencia, de acceso gratuito hasta completar aforo, se enmarca en el Ciclo de Conferencias Ágora Nules, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real.

El objetivo de este ciclo es acercar a la ciudadanía temas de actualidad a través de expertos de reconocido prestigio.