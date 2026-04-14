El director de la revista Poble, Juanjo Clemente mantenedor del acto de proclamación de las fiestas de Vila-real 2026

El vila-realense Juanjo Clemente Cabedo será el encargado de ejercer como mantenedor en el acto de pregón e imposición de bandas a la reina de las fiestas de 2026, Berta Beteta Beltrán, junto a sus damas Marta Usó Folch, Paula Vila Segura, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Costa Boix, Natalia Amposta Andrés y Patricia Torres Héctor.

El evento tendrá lugar el próximo 25 de abril a las 19:00 horas en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Desde el equipo de gobierno han destacado que la designación de Clemente coincide con un año especialmente significativo, ya que se celebra el 30 aniversario de la revista Poble, de la que es director y editor desde su fundación en 1995. En este sentido, han subrayado su papel como figura clave en la difusión de la realidad local y en la promoción de las fiestas patronales, a las que siempre ha prestado una atención destacada.

Con una amplia trayectoria en el ámbito periodístico, Clemente ha trabajado en medios como Castellón Diario y El Mundo Castellón al Día, y forma parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), además de integrar la junta directiva de la Asociación de la Prensa Comarcal Valenciana. Su formación incluye el Seminario Profesional de Periodismo de la Universidad de Navarra y diversos programas especializados en comunicación, marketing, relaciones públicas y protocolo.

A lo largo de su carrera, ha centrado su labor en poner en valor la identidad, las tradiciones y la historia contemporánea de Vila-real, desarrollando numerosos proyectos culturales y editoriales. Entre ellos destacan iniciativas como la plataforma Poble, la edición y guionización de series documentales y la organización de los Premios Poble, que este año alcanzan su 26ª edición.

Asimismo, es autor de diversas publicaciones sobre la historia local y ha participado como coautor en numerosos trabajos. Su implicación en el tejido cultural y asociativo también es notable, con participación activa en entidades y en múltiples iniciativas culturales del municipio.

Juanjo Clemente cuenta además con experiencia como mantenedor y pregonero en distintos municipios de la provincia, así como en Vila-real, donde ha sido pregonero de la Semana Santa en dos ocasiones y del pregón de Reyes, entre otros reconocimientos.

El Ayuntamiento ha querido reconocer con esta designación su trayectoria, compromiso y contribución a la difusión de la cultura local, en un acto que marcará el inicio del ciclo festivo y reforzará las tradiciones de la ciudad.

El pregón será leído en esta ocasión por Sofía Padullés Beltrán (dama en 2020) y Ana Belén Claramonte Beltrán (dama en 2012), ambas primas de la reina de 2026, a partir de un texto del profesor e historiador vila-realense Jacinto Heredia.