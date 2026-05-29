Burriana inicia la temporada de playas con más vigilancia y un refuerzo histórico del servicio de salvamento.

El Ayuntamiento de Burriana incia este fin de semana a la temporada estival del servicio de salvamento y socorrismo en las playas del Grao, el Arenal y la Malvarrosa, tras meses de trabajos de adecuación del litoral y la reciente izada de las banderas azules.

La principal novedad de este verano es el incremento de 20.000 euros en la partida presupuestaria destinada al contrato de salvamento marítimo, una ampliación que permitirá adelantar el horario general de vigilancia durante la temporada alta. Así, el servicio pasará a prestarse diariamente de 10:00 a 20:00 horas, reforzando la seguridad de los bañistas y mejorando la cobertura en las playas del municipio.

El calendario del servicio básico de vigilancia se extenderá desde este último fin de semana de mayo hasta finales de septiembre. Entre el 30 de mayo y el 16 de junio, el dispositivo funcionará los sábados y domingos de 11:00 a 20:00 horas. Posteriormente, del 17 de junio hasta el primer domingo de septiembre, el servicio será diario y ampliará su horario de 10:00 a 20:00 horas gracias a la nueva dotación presupuestaria. Finalmente, durante el mes de septiembre, el salvamento continuará operativo los fines de semana de 12:00 a 18:00 horas.

En paralelo, el consistorio ha desarrollado durante las últimas semanas un importante operativo de acondicionamiento de las playas junto al servicio de Costas. Los trabajos han permitido retirar más de 5.000 toneladas de grava acumuladas por los temporales mediante tareas de cribado, almacenamiento y redistribución de sedimentos, especialmente en la playa del Grao y distintos puntos de la Malvarrosa.

El objetivo de esta actuación ha sido recuperar superficie de arena fina y facilitar posteriormente el traslado definitivo de los sedimentos hacia la playa de Santa Bárbara y otros municipios de la provincia.

Además, los servicios municipales han completado la instalación de mobiliario urbano, papeleras, redes de voleibol y pasarelas de acceso. En total, se han habilitado 16 pasarelas en las playas del Arenal, Malvarrosa y el Grao, con más de un kilómetro y medio de longitud, de las cuales 320 metros están adaptados para personas con movilidad reducida.

La preparación integral del litoral también ha incluido la incorporación de dos operarios adicionales para labores de mantenimiento, financiados mediante una subvención de la Diputación de Castellón. Con estas actuaciones, Burriana afronta el periodo de mayor afluencia turística del año con unas playas completamente acondicionadas y reforzadas en materia de seguridad y accesibilidad.