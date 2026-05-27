El SME de Vila-real presenta las campañas deportivas de verano con más de 1.600 plazas ofertadas

La iniciativa se estructura, un año más, en torno a dos grandes líneas de actividad: Estiu Actiu y la Escuela Deportiva de Verano, que este año alcanza su 40ª edición y se consolida como una de las iniciativas municipales con mayor trayectoria y participación.

ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO

El papel de la Escuela Deportiva de Verano que este año cumple 40 años, y ofrece 700 plazas. El programa de Iniciación estará dirigido a niños y niñas nacidos entre 2018 y 2020 y se desarrollará principalmente en el pabellón Bancaixa, aunque también incluirá actividades en el Termet, sesiones en el Trinquet, senderismo y actividades acuáticas.

El grupo de Descubrimiento, destinado a participantes nacidos entre 2014 y 2017, ampliará la oferta con actividades en bicicleta y una noche de acampada en la piscina del Termet.

Además, este año se recupera el programa Aventura, dirigido a jóvenes nacidos entre 2010 y 2013. Esta modalidad incluirá una noche de acampada en Pina de Montalgrao, actividades de senderismo, experiencias de aventura, una jornada en el pantano del Sitjar y una ruta ciclista por la Vía Verde de Ojos Negros.

ESTIU ACTIU

En cuanto al programa Estiu Actiu, con 955 plazas disponibles, las actividades se desarrollarán entre el 22 de junio y el 31 de julio en la piscina cubierta Yurema Requena, el pabellón Bancaixa y las salas polivalentes de las mismas instalaciones. La programación incluye un total de nueve actividades pensadas para diferentes franjas de edad y niveles, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía durante el periodo estival.

Entre las propuestas destacan los cursos de natación para niños y niñas de 3 a 14 años, así como los cursos de natación para adultos mayores de 14 años. Se mantienen las actividades de agua-salud para personas mayores de 65 años y las actividades acuáticas para bebés de entre 6 y 36 meses, una oferta que año tras año registra una gran aceptación. El programa incorpora disciplinas como pilates, yoga, bifit y entrenamiento funcional.

PRECIOS E INSCRIPCIONES

Los precios de las actividades oscilan entre los 6 y los 37 euros y con un amplio sistema de bonificaciones destinado a facilitar el acceso a todos los colectivos. Se contemplan descuentos para personas usuarias del Carnet Joven, familias numerosas y monoparentales, personas desempleadas de larga duración, pensionistas, personas con discapacidad superior al 33 % o beneficiarias de programas sociales municipales.

Las inscripciones para todas las actividades se abrirán del 1 al 8 de junio y podrán formalizarse tanto de manera presencial como telemática. Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en la piscina Yurema Requena en horario ininterrumpido de 9.00 a 19.00 horas, mientras que la tramitación en línea se realizará a través de la plataforma DeporSite hasta las 12.00 horas del día 8 de junio.

El funcionamiento de la inscripción, cada persona podrá seleccionar hasta cinco actividades durante el periodo de preinscripción y que las plazas se adjudicarán posteriormente mediante sorteo. Las personas que no obtengan plaza pasarán a formar parte de la lista de espera y serán avisadas en caso de que se produzcan vacantes. La confirmación definitiva de las plazas y el pago correspondiente deberá realizarse antes del 16 de junio, bien a través de la misma plataforma telemática, mediante transferencia bancaria o presencialmente en las oficinas del SME.