Localizado el hombre de 48 años desaparecido esta mañana en Vila-real

Ha sido localizado el vecino de Vila-real, Manuel Sánchez, cuya desaparición se había publicado a media mañana. Se trata de un hombre de 48 años, vecino de Vila-real con discapacidad cuya búsqueda había movilizado durante las últimas horas a familiares, Policía Local y ciudadanía.

La Policía Local de Vila-real ha informado a través de sus redes sociales de que Manuel ya ha sido localizado y se encuentra bien, poniendo así fin a la preocupación generada desde que se denunciara su desaparición esta misma mañana.

El Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad habían difundido previamente una alerta solicitando colaboración ciudadana para tratar de encontrarlo lo antes posible. Manuel había salido de su domicilio vestido con ropa de colores llamativos, un detalle que ayudó en las labores de identificación.

Tras confirmarse su aparición, desde la Policía Local han agradecido la colaboración de los vecinos y la rápida difusión de la alerta en redes sociales, fundamentales para agilizar su localización.