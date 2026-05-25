El C.D. Burriana Fútbol Base inicia una nueva etapa con la renovación de su Junta Directiva

El C.D. Burriana Fútbol Base ha anunciado oficialmente la renovación de su Junta Directiva de cara a la temporada 2026-2027, abriendo así una nueva etapa en la entidad con el objetivo de consolidar el crecimiento del club y reforzar el trabajo formativo de su escuela.

La nueva dirección afronta esta etapa bajo las premisas de ilusión, compromiso y responsabilidad, con la intención de seguir ofreciendo a los niños y niñas de Burriana un entorno deportivo donde puedan disfrutar y desarrollarse a través del fútbol.

El nuevo organigrama directivo estará encabezado por Carlos Solá Peris como presidente. La vicepresidencia recaerá en Ramón Anaya Morales, mientras que Fran Valenzuela Almagro asumirá la tesorería y Nacho Monferrer Daudí ocupará la secretaría.

Desde el club destacan que el nuevo equipo combina experiencia tanto en el ámbito deportivo como empresarial, una mezcla que consideran clave para afrontar con garantías el nuevo proyecto.

Más allá de los resultados competitivos, la nueva directiva ha subrayado que uno de sus principales objetivos será continuar formando personas a través del deporte, fomentando valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la superación personal dentro y fuera del terreno de juego.

Con el lema '¡Juntos somos más fuertes!', la entidad también ha querido hacer un llamamiento a familias, aficionados y patrocinadores para seguir respaldando el crecimiento del club en esta nueva etapa.