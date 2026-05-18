PROCESIÓN DE SANT PASQUAL

La procesión de Sant Pasqual se traslada finalmente al domingo 24 tras su suspensión por la lluvia

El Ayuntamiento de Vila-real reorganiza los servicios de seguridad e intendencia y adapta el recorrido para mantener uno de los actos más emblemáticos de las fiestas patronales

ondacero.es

Vila-real |

La procesión de Sant Pasqual se traslada finalmente al domingo 24 tras su suspensión por la lluvia.
La procesión de Sant Pasqual se traslada finalmente al domingo 24 tras su suspensión por la lluvia. | Ayuntamiento de Vila-real

La tradicional procesión en honor a Sant Pasqual, suspendida el pasado domingo a causa de la lluvia, ya tiene nueva fecha. El Ayuntamiento de Vila-real ha anunciado en sus redes sociales que el acto religioso se celebrará finalmente el próximo domingo 24, coincidiendo con el último día de las fiestas patronales, a las 17.30h de la tarde.

Según ha inforado el consistorio, la decisión se ha tomado después de valorar todas las posibilidades, consensuar la reprogramación con las partes implicadas y reorganizar los servicios municipales de intendencia y seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

La nueva celebración contará además con un recorrido modificado y adaptado al resto de actos previstos en el programa festivo, con el objetivo de facilitar la coordinación y asegurar el buen funcionamiento de todas las actividades.

Nueva fecha y nuevo recorrido de la procesión de Sant Pasqual.
Nueva fecha y nuevo recorrido de la procesión de Sant Pasqual. | Ayuntamiento de Vila-real

Desde el Ayuntamiento han agradecido "la comprensión, el cariño y el respeto" mostrados por vecinos y participantes hacia una de las celebraciones "más especiales y queridas" de las fiestas patronales de Vila-real.

El consistorio ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva convocatoria para acompañar juntos al patrón Sant Pasqual en el cierre de las fiestas.

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