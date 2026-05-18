La procesión de Sant Pasqual se traslada finalmente al domingo 24 tras su suspensión por la lluvia.

La tradicional procesión en honor a Sant Pasqual, suspendida el pasado domingo a causa de la lluvia, ya tiene nueva fecha. El Ayuntamiento de Vila-real ha anunciado en sus redes sociales que el acto religioso se celebrará finalmente el próximo domingo 24, coincidiendo con el último día de las fiestas patronales, a las 17.30h de la tarde.

Según ha inforado el consistorio, la decisión se ha tomado después de valorar todas las posibilidades, consensuar la reprogramación con las partes implicadas y reorganizar los servicios municipales de intendencia y seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

La nueva celebración contará además con un recorrido modificado y adaptado al resto de actos previstos en el programa festivo, con el objetivo de facilitar la coordinación y asegurar el buen funcionamiento de todas las actividades.

Nueva fecha y nuevo recorrido de la procesión de Sant Pasqual. | Ayuntamiento de Vila-real

Desde el Ayuntamiento han agradecido "la comprensión, el cariño y el respeto" mostrados por vecinos y participantes hacia una de las celebraciones "más especiales y queridas" de las fiestas patronales de Vila-real.

El consistorio ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva convocatoria para acompañar juntos al patrón Sant Pasqual en el cierre de las fiestas.