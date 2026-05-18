Vila-real rinde homenaje a sus vecinos centenarios tras la misa en la capilla del Crist de l’Hospital

La capilla del Crist de l’Hospital ha acogido esta mañana la tradicional misa en honor al Crist de l’Hospital, un acto que ha contado con la presencia de la reina de las fiestas, Berta Beteta y las damas de la ciudad, junto con el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el resto de la corporación municipal.

La ceremonia ha estado acompañada por la actuación del Cor Ciutat de Vila-real Fundació Caixa Rural, dirigido por Miguel Alepuz, que ha puesto el broche musical a una celebración marcada por el carácter solemne y festivo.

Tras la misa, la comitiva municipal y la corte de honor se han trasladado al Convent, espai d’art, donde se ha celebrado el tradicional homenaje a la mujer y al hombre de mayor edad de la ciudad. En esta ocasión, los reconocidos han sido Josefina Vilalta Talamantes y Pepe Abad Guinot, ambos nacidos en 1926.

Los homenajeados han estado acompañados por familiares y amigos en un emotivo acto institucional. En el caso de Pepe Abad, que fue concejal del Ayuntamiento, también han asistido antiguos compañeros de corporación.

Durante el homenaje, la concejala de Gente Mayor, Maria Fajardo, y el alcalde, José Benlloch, han dedicado unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a los centenarios vecinos por toda una vida vinculada a Vila-real. Finalmente, junto a la reina de las fiestas, les han hecho entrega de un ramo de flores y un detalle conmemorativo.